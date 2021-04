La impactante y cruel realidad que está atravesando la India

India roza la catástrofe sanitaria en su segunda ola de coronavirus. Los casos se han disparado en las últimas semanas, llegando a registrar por encima de los 300.000 nuevos contagios al día. Al parecer, este aumento tan drástico de los casos estaría vinculado con la recién descubierta cepa india, que ha atacado la zona del sur de Asia con una gran virulencia

La situación de descontrol es muy preocupante, especialmente en los núcleos sobrepoblados como es el caso de Nueva Delhi, la capital, donde los recursos comienzan a escasear. De hecho, ni tan siquiera hay espacio suficiente como para hacer una morgue en la que almacenar los cuerpos de los más de fallecidos, que superan ya los 200.000, una cifra escalofriante.

Esto ha obligado a la ciudadanía del país asiático a buscar soluciones desesperadas, como la de habilitar zonas públicas para utilizarlas como crematorios. Tanto es así, que se están contruyendo piras funerarias prácticamenete en cualquier zona, como descampados o parques.

Las autoridades tratan de parar la expansión del virus y de su nueva cepa, multiplicando no solo los espacios, si no también los esfuerzos. Se trabaja desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche, pero a pesar de esto, las esperas para los familiares continúan siendo largas.

Una situación que se agrava ante la falta de recursos. No solo no hay espacio, si no que tampoco hay camas en los hospitales, medicinas, respiradores o bombonas de oxígeno para todos.

Ni tan siquiera madera para incinear a todos los pacientes fallecidos, lo que ha obligado a las autoridades de la zona a recurrir a la tala de árboles y a pedir a los familiares que recojan toda la madera posible y colaboren en las cremaciones.

La escasez es tal que varios hospitales del país han reportado un problema serio con el suministro de oxígeno, lo que por desgracia ha significado la muerte de algunos de sus pacientes. La gente sale a las calles en busca de bombonas para los suyos, pero la producción y la logística del país no son suficientes para atender a la alta demanda.

Por ello, varios países alrededor del mundo han comenzado a mandar paquetes de ayuda a la India con medicamentos, oxígeno y vacunas. En los últimos días, países como China o Reino Unido han empezado a enviar material a la India y se espera la llegada de más ayudas desde Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea, que han intensificado sus envíos en los últimas horas.

Un drama devastador

La expansión de la nueva cepa del virus surgida en el propio país ha puesto sobre aviso al resto de naciones, que observan con preocupación sus devastadoras consecuencias. India se ha convertido en el epicentro de la pandemia global al concentrar cerca del 40% de los nuevos positivos que se registran alrededor del mundo, según los datos que ha facilitado la OMS.

Esta rápida expansión ocurrida en cuestión de semanas es lo que ha provocado que el material y los recursos comiencen a escasear, ya que hasta ese momento el ritmo de infección era mucho menor.

Otro de los factores que tampoco ha ayudado a mitigar estas preocupantes cifras ha sido la bajada del ritmo en la campaña de vacunación, que a pesar de comenzar en enero no ha sido constante.

Desde el inicio de la pandemia, India -que cuenta con una población de más de 1.300 millones de personas- ha registrado un total de 18 millones de casos, lo que le convierte en el segundo país del mundo con mayor número de infectados, solo por detrás de los Estados Unidos.

Más de 205.000 personas han perdido la vida por causa de la enfermedad, un número que podría multiplicarse rápidamente si continúan sobrepasando las cifras de las últimas jornadas, cuando se llegaron a superar los 3.000 fallecidos al día.