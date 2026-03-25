Estados Unidos amenaza a Irán si no aceptan una nueva propuesta de paz: "Trump se asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca"

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado un nuevo pico después de que la Casa Blanca haya lanzado una dura advertencia contra el régimen de los ayatolás. La portavoz, Karoline Leavitt, ha asegurado que si Irán no coopera, el presidente se encargará de que reciban "un golpe más duro que nunca".

Si Irán no acepta la realidad del momento actual, Trump se asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca"

Esta amenaza llega como respuesta directa al rechazo de Irán a la última propuesta de paz presentada por Washington. Desde Teherán han calificado el plan de "excesivo" y han insistido en que cualquier acuerdo debe pasar primero por garantizar el fin de los ataques perpetrados por EEUU e Israel.

La propuesta de paz de Trump

El plan estadounidense, que constaba de 15 puntos y fue enviado a través de canales diplomáticos, ha sido considerado por el gobierno iraní como una propuesta "alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla". La negativa iraní se produce después de que Donald Trump pospusiera durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes con la condición de que se desbloqueara el estrecho de Ormuz, un gesto que se suma a anteriores afirmaciones de Trump sobre el programa nuclear iraní.

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

A pesar del rechazo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha calificado las conversaciones con Irán como "productivas" y ha criticado la labor de la prensa. "Advertiría a los periodistas presentes que no informen sobre puntos o planes especulativos de fuentes anónimas. Algunas de las historias que leí no eran del todo veraces", ha afirmado.

Escalada de tensión en la región

La situación en Oriente Próximo se mantiene volátil. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha advertido de que si los "enemigos" de Irán intentan apoderarse de una de sus islas, atacarán "infraestructuras vitales en ese país regional con ataques continuos e implacables". Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que la guerra "sigue en pleno apogeo" y que el despliegue en el Líbano continuará.

La campaña en el Líbano y la de Irán están relacionadas"

Netanyahu ha subrayado la conexión entre ambos frentes, asegurando que la ofensiva no cesará: "Esto no va a terminar hasta que la disolución de Hezbolá sea completa. La campaña en el Líbano y la de Irán están relacionadas. No ha habido reducción de la ofensiva aunque se estuvieran negociando". Además, ha confirmado que su ejército está ampliando una "zona de seguridad" en el sur del Líbano.

EFE Vehículos militares israelíes maniobran en el lado libanés de la frontera, vistos desde la Alta Galilea en el norte de Israel.

Consecuencias del conflicto

Desde principios de marzo, los ataques de Israel contra el Líbano han dejado un saldo trágico de casi 1.100 muertos y más de 3.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. La ofensiva ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas y ha generado una grave crisis humanitaria, con órdenes de evacuación que, según Médicos Sin Fronteras (MSF), afectan al 14% del territorio libanés.

El impacto económico del conflicto también es notable. Aunque la bolsa española repuntó ante la expectativa de un posible fin de la guerra, la incertidumbre persiste. Las repercusiones económicas se han sentido a nivel global, llevando a diferentes gobiernos a estudiar medidas para paliar la crisis, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha abierto la puerta a subir los tipos de interés si la inflación repunta.

En el ámbito diplomático, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado a Jean Arnault como nuevo enviado especial para la región, instando a que "la diplomacia debe prevalecer". Mientras, países como Egipto se han ofrecido para acoger reuniones que ayuden a reducir la tensión y Francia ha trasladado su "pleno apoyo" al Líbano.