Guerra en Irán ¿Estamos preparados para una nueva crisis humanitaria?

Natalia Khatoieva, de 34 años, es una de las más de 338.000 personas ucranianas que han sido acogidas en España desde el inicio de la guerra. Huyó de Kiev hace cuatro años junto a su hija Victoria, que entonces tenía cinco. Su testimonio refleja la angustia de la huida. "Cuando empieza la guerra vi todo en fuego", recuerda. Ante el horror, la prioridad era clara: "No pensamos en el futuro, solo pensamos en recoger a los niños y llevarlos en un país tranquilo".

Solo pensamos en llevar a los niños a un país tranquilo" NATALIA KHATOIEVA Refugiada ucraniana

A su llegada a Madrid no hablaba español y no sabía cómo podría sobrevivir. Para ella, el apoyo de la orden de San Juan de Dios fue clave. A través del programa de protección internacional del centro de Ciempozuelos, encontraron una red que les brindó las oportunidades que buscaban. Sin esa ayuda, la situación habría sido mucho más complicada para ambas.

Cuatro años después, su vida es completamente distinta. "Hoy todo es diferente, porque hablo español y puedo trabajar", afirma con alivio. Explica que "los trabajadores sociales nos ayudaron con el idioma, a buscar un piso de alquiler y trabajo". Gracias a este programa, su hija fue escolarizada y ella recibió formación para mejorar su empleabilidad. Actualmente, sigue trabajando en la Orden de San Juan de Dios.

Un itinerario personalizado

El Programa de Protección Internacional del centro de San Juan de Dios en Ciempozuelos funciona desde 2018. En una entrevista en Mediodía de COPE, el coordinador Emilio Polo explica que atienden a una población muy diversa y disponen de 100 plazas repartidas en viviendas para familias y personas individuales. Unidas a las de otros programas de la orden en el resto de España han atendido a 1.300 refugiados en los últimos 2 años.

Polo detalla que los itinerarios de integración son personalizados y su duración depende de la situación administrativa. Mientras que un solicitante con una resolución negativa debe salir del programa en 15 días, las personas con protección temporal, como los refugiados de Ucrania, pueden permanecer hasta 18 meses. Este plazo más amplio "permite trabajar un itinerario mucho mejor", que incluye apoyo psicológico, formación para el empleo y enseñanza del idioma.

El precedente de Ucrania

El coordinador considera que la respuesta europea a la crisis de Ucrania fue excepcional. "El fenómeno de Ucrania es algo absolutamente anecdótico en las formas de hacerse las cosas", señala Polo, quien lo califica como "una buena manera de hacer las cosas" por la gran cantidad de recursos que movilizó tanto el Estado como la Unión Europea.

Ucrania fue un ejemplo de lo que se puede hacer pero, por desgracia, también la excepción" EMILIO POLO Coordinador del Programa de Protección Internacional del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos

Sin embargo, se muestra escéptico sobre la posibilidad de que este modelo pueda replicarse en el futuro para otras crisis humanitarias. "Me temo mucho que esta situación como se abordó en Ucrania sea difícil de abordar en otras circunstancias, es algo que no ocurre a la hora de acoger a otros colectivos o de personas", admite el coordinador del programa de acogida.

Finalmente, Emilio Polo pone en contexto que la mayoría de los movimientos migratorios a nivel global, "son sur-sur". Según explica, los refugiados suelen desplazarse primero a países vecinos, como ocurrió con los sirios que huyeron a Turquía y Líbano, o la actual huida desde Irán a Afganistán y a Turquía. Lo que ocurra y la gravedad de esta nueva crisis humanitaria en ciernes dependerá, subraya, de cómo evolucione la guerra desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

A quienes están en su misma situación hace 4 años huyendo de la guerra Natalia les recomienda "tener paciencia, pensar en que el futuro irá mejorando poco a poco y muy importante que busquen apoyos, personas y organizaciones que les puedan ayudar".