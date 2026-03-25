Sánchez evoca Irak para defender su 'No a la guerra': "A Aznar el reemplaza Feijóo y a Bush, Trump"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el pleno del Congreso para defender las medidas del real decreto ley de respuesta a los efectos de la guerra de Irán y que será convalidado este jueves por el pleno de la cámara al haberse asegurado el Ejecutivo el voto favorable de Junts.

Sánchez ha comenzado señalando al expresidente José María Aznar y ha recordado la guerra de Irak. "En Europa la guerra de Irak creó tensiones". "Los precios de los combustibles y también de la cesta de la compra, la crisis migratoria, hubo una sin precedentes en el Mediterráneo con atentados yihadistas en París en Londres en Bruselas en Barcelona y en Madrid".

Una guerra ha señalado en la que "murieron más de 150 compatriotas españoles" y por la que, ha dicho "Tony Blair pidió perdón". "Aznar ni lo ha pedido perdón ni se ha arrepentido".

"Aún así el señor Feijóo se atrevió la semana pasada a insinuar que si ahora se produce una nueva oleada de atentados en Europa será culpa de la regularización de migrantes que está llevando a cabo el gobierno de España. Qué cinismo y qué falta de respeto a las víctimas", ha añadido.

En este contexto ha explicado que "Irak no es como Irán, es una potencia militar".

Irak no es como Irán, es una potencia militar" Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

El presidente pidió comparecer en el Congreso ante la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, comparecencia que había pedido también el Partido Popular.

Después de que en una reunión extraordinaria el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes el real decreto con el plan anticrisis, sus medidas ya están en vigor desde el pasado domingo pero han de ser convalidadas por el Congreso.

Ese plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

Para que todas ellas puedan contar con el máximo apoyo, el jefe del Ejecutivo pedirá responsabilidad al resto de grupos.

Con la incógnita aún de qué hará el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al Gobierno que aplazara la votación del decreto para negociar que incluya otras medidas que plantea su partido, el voto de Junts volvía a ser una vez más clave para saber si la iniciativa sería convalidada.

Pero esta duda quedó despejada este martes después de que su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, vinculase ese apoyo a que el Ejecutivo respaldara la exigencia de su formación de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Tras las negociaciones para ello, Junts da por hecho ya que el Gobierno acepta esa propuesta y, en consecuencia, el partido de Carles Puigdemont respaldará el decreto.

Un apoyo que permitirá a Sánchez presionar al PP en su apelación a que no se quede solo junto a Vox rechazando las medidas anticrisis.

Más allá de esa petición de respaldo, el presidente del Gobierno hará un análisis de la situación provocada por la guerra en Irán, insistiendo en que considera fuera del derecho internacional la acción de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Tal y como ha venido asegurando, reiterará que se trata de uno de los momentos más graves a los que España ha tenido que hacer frente en los últimos años, y defenderá la posición que ha mantenido el Ejecutivo desde el ataque y a la que el Gobierno considera que se han ido sumando de forma paulatina cada vez más países.