Trump afirma que Irán se ha comprometido a no tener "nunca" armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que Irán se ha comprometido a no tener nunca armas nucleares y ha anunciado la existencia de conversaciones "muy buenas y productivas" para poner fin a la guerra. Como gesto, ha ordenado posponer durante cinco días los ataques previstos contra infraestructuras energéticas iraníes, una amenaza cuyo sentido ha sido cuestionado por analistas militares. Sin embargo, el régimen de Teherán ha negado tajantemente que existan comunicaciones directas o indirectas, generando dudas sobre con quién se negocia la paz en un conflicto que se inició el 28 de febrero.

Según ha detallado Trump, las conversaciones por parte de EE.UU. están siendo lideradas por su yerno Jared Kushner y el enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff. Aunque el presidente asegura no haber tenido contacto con el nuevo líder supremo, sí lo ha hecho con un alto cargo "muy respetado", que podría ser Mohamed-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní. Trump ha insistido en que el país debe renunciar a sus reservas de uranio enriquecido y ha expresado su confianza en que "va a haber un acuerdo inminente".

El optimismo del mandatario estadounidense es evidente, y ha asegurado que, de alcanzarse un pacto, "Israel estará muy contento" con el resultado. "Si llegamos a un acuerdo, será un buen punto de partida para Irán y para toda la región", ha manifestado Trump en declaraciones a la prensa, subrayando que la iniciativa del diálogo partió de Teherán: "Ellos llamaron. Yo no".

Si llegamos a un acuerdo, será un buen punto de partida para Irán y para toda la región"

Reacciones a los supuestos diálogos

El anuncio ha provocado un alivio inmediato en los mercados financieros. El precio del petróleo Brent, que había superado los 113 dólares, se desplomó más de un 10%, cayendo por debajo de los 100 dólares por barril. En la misma línea, Wall Street cerró con una subida superior al 1%, al igual que el Ibex español, que invirtió su tendencia para acabar con un repunte del 1%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años también se moderó, aliviando la presión sobre los costes de endeudamiento en Estados Unidos.

En el plano diplomático, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado su conversación con Trump y, aunque apoya una solución negociada que proteja los intereses de Israel, ha prometido continuar los ataques "tanto en Irán como en el Líbano". Por su parte, aliados europeos como Francia y Alemania han mostrado su escepticismo, denunciando a EE.UU. como un socio "impredecible" y afirmando que la "confianza está perdida". Mientras, Rusia y China han pedido una solución política y diplomática, y el Gobierno español ha valorado positivamente la suspensión de los ataques, confiando en que sea "permanente".

La escalada militar no se detiene

Pese a la vía diplomática abierta por Washington, la tensión militar sigue siendo máxima. El Pentágono planea desplegar a 3.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada en Oriente Próximo, una decisión que refleja la postura de figuras clave de la administración sobre el conflicto. Desde Irán, la respuesta es desafiante. Un asesor militar del líder supremo, Mohsen Rezai, ha advertido de que Teherán "hundirá" en el golfo Pérsico a quienes ataquen su infraestructura crítica. "Si cometen un error respecto a la infraestructura crítica de Irán, los paralizaremos y los hundiremos en el Golfo Pérsico", ha amenazado.

Si cometen un error respecto a la infraestructura crítica de Irán, los paralizaremos y los hundiremos en el Golfo Pérsico"

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan sus operaciones, anunciando que tomarán el control de una amplia zona en el sur del Líbano hasta el río Litani. También han atacado varios cuarteles generales en Teherán y han confirmado un bombardeo contra el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz. Por su parte, países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han informado de la interceptación de decenas de misiles y drones lanzados desde Irán.

El coste humano del conflicto

Desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero, el balance de víctimas no ha dejado de crecer. Según las cifras reportadas, miles de personas han muerto en todo Oriente Medio. Solo en Irán, las autoridades locales cifran los fallecidos en más de 1.500, incluyendo más de 210 niños, aunque otras fuentes elevan el total a más de 3.000. En el Líbano, los ataques israelíes han causado más de 1.000 muertos, mientras que en Israel han fallecido 16 personas por ataques iraníes. A estas cifras se suman víctimas mortales en Irak, Cisjordania, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región.