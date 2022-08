Ben Affleck cumple 50 años: el idioma que domina, su relación con JLO y otras cosas que no sabías del actor

Benjamin Géza Affleck-Boldt nacido el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California, conocido simplemente como Ben Affleck, es un actor, director, productor y guionista estadounidense. Su nombre honra a un sobreviviente húngaro del Holocausto que era amigo de la familia.

Apoyado por su madre, inició su carrera como actor infantil de documentales educativos y después apareciendo en varias películas dirigidas por Kevin Smith, entre estas Mallrats (1995) y Chasing Amy (1997). Comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria del cine tras protagonizar y escribir el guion del ´Indomable Will Hunting' (1997), película que obtuvo la aclamación crítica y le valió, entre otros premios, el Óscar al mejor guion original.

Ben Affleck y Matt Damon escribieron juntos el guión del 'Indomable Will Hunting' en 1997, en esa película trabajaron con Robin Williams que hace pocos días se cumplían 8 años de su muerte.

PREMIUM EXCLUSIVE Please contact X17 before any use of these exclusive photos - x17@x17agency.com









Él y Matt Damon son amigos desde la infancia. Se conocieron cuando Affleck tenía 8 años y Damon tenía 10, y vivían a dos calles e iban a la misma escuela. Fue Affleck quien metió a Damon en una posible carrera en el cine. Affleck, que ya era una estrella infantil con algunos papeles en su haber, presentó a Damon a su agente de Nueva York, quien aceptó firmar con Damon también. Su amistad ha durado toda una vida y es conocida como el “Bromance” de actores más querido.

Affleck comenzó a ser uno de los actores más prominentes del cine hacia 1998 al protagonizar exitosas películas en taquilla como Armageddon (1998), Shakespeare in Love (1998), Pearl Harbor (2001) y The Sum of All Fears (2002). Sin embargo, su carrera comenzó a sufrir un declive a partir de 2003 debido a sus problemas de adicción al alcohol y el interés de la prensa en su vida personal, agravado además por películas que fracasaron en crítica y taquilla, entre estas Daredevil (2003), Gigli (2003), Jersey Girl (2004) y Surviving Christmas (2004). Por ello, aunque aún actuaba en varias producciones, decidió emprender una carrera como director y de esta forma dirigió cintas como Gone Baby Gone (2007) y The Town (2010), que le valieron elogios de la crítica. Poco después, protagonizó, dirigió y produjo Argo (2012), que se convirtió en un éxito tanto en crítica como taquilla y ganó el Óscar a la mejor película, además de otorgarle múltiples BAFTA y Globos de Oro.

Otro de los grandes amigos de la industria que Ben tuvo fue el fallecido Heath Ledger. Y entre los dos tenían un peculiar "ritual": ver quién de los dos bebía más cerveza en las fiestas que hacían juntos. Y aunque Ledger ya no puede estar junto a él, de algún modo la vida los sigue vinculando, ya que Ben personificó a Batman, mientras que Heath personificó de forma épica al icónico Joker.

Affleck comenzó a salir con Gwyneth Paltrow en octubre de 1997 tras haberse conocido durante una cena de trabajo. Poco después, ambos trabajaron juntos en Shakespeare in Love (1998) y terminaron su relación en enero de 1999. Sin embargo, Paltrow convenció a Affleck de protagonizar con ella la cinta Bounce (2000) y al poco tiempo retomaron su relación, pero se separaron definitivamente en octubre de 2000. Según la actriz, ambos siguen siendo amigos pero describió su noviazgo como "una lección más que una relación".

Luego, Affleck comenzó a salir con Jennifer Lopezen julio de 2002 tras protagonizar juntos Gigli (2003). También trabajaron en Jersey Girl (2004) y en el videoclip de «Jenny from the Block». Su relación, la cual fue apodada 'Bennifer' y considerada como una superpareja, atrajo una atención masiva por parte de los medios y se generaron una gran cantidad de rumores sobre aspectos personales de ambos. La pareja se comprometió en noviembre de 2002 y tenían una boda prevista para el 14 de septiembre de 2003, pero fue pospuesta apenas cuatro días antes del evento a causa del acoso de los paparazzi. Finalmente se separaron en enero de 2004 en buenos términos. Lopez atribuyó la separación a la incomodidad de Affleck por el acoso de los medios y describió lo acontecido como "su primera ruptura amorosa verdadera".

Comenzó a salir con la actriz Jennifer Garner en octubre de 2004 tras entablar una buena amistad en los rodajes de Pearl Harbor (2001) y Daredevil (2003). La pareja se comprometió en abril de 2005 y se casaron poco después el 29 de junio de 2005 en una ceremonia privada en las Islas Turcas y Caicos. En diciembre de ese año, tuvieron a su primera hija, Violet Anne. Después, en enero de 2009, tuvieron a una segunda hija llamada Seraphina Rose Elizabeth, y en febrero de 2012 a su primer hijo, Samuel Garner. Cerca de su décimo aniversario, la pareja anunció su separación en junio de 2015. Aunque separados, siguieron viviendo en el mismo hogar hasta que Affleck se mudó a mediados de 2017 cuando ambos firmaron el acta de divorcio. La separación se formalizó en octubre de 2018. Según Affleck, dicho divorcio ha sido "su mayor arrepentimiento en la vida" y lo describió como "una experiencia dolorosa aún habiendo terminado en los mejores términos posibles".

Affleck mantuvo una relación a distancia con la productora de televisión Lindsay Shookus, que duró aproximadamente un año entre 2017 y 2018, aunque también salieron por un breve período a comienzos de 2019. En marzo de 2020, comenzó a salir con la actriz Ana de Armas tras conocerse en el rodaje de Deep Water (2022). La pareja se separó en enero de 2021.

En abril de 2021,Affleck y Jennifer Lopez retomaron su relación, pero no se hizo pública hasta tres meses después. Seguidamente, la pareja se comprometió por segunda vez en abril de 2022 y contrajeron matrimonio el 17 de julio de ese año en una ceremonia privada llevada a cabo en Las Vegas.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at the Hotel de Crillon during their honeymoon in Paris//URMAN_SIPA.213/2208141245 *** Local Caption *** 01083956









En su primera relación apareció en el videoclip del tema "Jenny from the Block" de Jennifer Lopez.

Posteriormente, protagonizó otras exitosas producciones como Gone Girl (2014) y The Accountant (2016). Asimismo, fue seleccionado para interpretar a Batman en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Zack Snyder's Justice League (2021). Fuera de su trabajo como actor y director, es el fundador de la empresa productora Pearl Street Films, con la que ha producido películas como Manchester by the Sea (2016) y series como Incorporated. También ha sido un filántropo que ha apoyado a fundaciones que ayudan a niños y personas sin hogar.

Pese a que había comentado que no quería volver a interpretar a superhéroes por su mala experiencia en Daredevil (2003), Affleck comenzó a interpretar al personaje de Bruce Wayne / Batman en el Universo extendido de DC e hizo su debut protagonizando Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Si bien Affleck ha ganado dos premios Óscar, jamás ha sido nominado en categorías actorales de este mismo premio. Se estima que su patrimonio es de unos 150 millones de dólares estadounidenses y que gana aproximadamente 14 millones por cada película que protagoniza.

En 2004, Affleck ganó el torneo de póquer estatal de California, con un premio de 356 mil dólares y clasificó a la final del World Poker Tour de ese mismo año. Affleck es un talentoso jugador de Blackjack, tanto que muchos casinos estadounidenses le prohibieron la entrada acusándolo de hacer trampa por "contar cartas".

Es conocido por ser un bastante buen imitador. Por lo general, imita a sus compañeros de reparto, a quienes estudia mientras graban las películas.

Habla perfectamente español y aquí la prueba:









La familia de Affleck tiene un extenso historial de problemas con adicciones y enfermedades mentales. Su abuelo paterno era alcohólico. Su abuela materna era adicta al alcohol y los barbitúricos, y se suicidó a los 46 años. Uno de sus tíos paternos era adicto a la cocaína y también se suicidó. Una de sus tías era adicta a la heroína. Tanto su padre como su hermano Casey Affleck fueron adictos al alcohol.

Affleck comenzó a asistir a reuniones del Grupo Al-Anon (grupo para la desintoxicación) desde temprana edad por la preocupación de su madre de que terminase convirtiéndose en un alcohólico como su padre. A los quince años, ya tenía problemas para controlar su consumo de alcohol y su madre lo envió a un campamento para adolescentes con riesgo de padecer alcoholismo. Affleck dejó de consumir alcohol voluntariamente a los 24 años y declaró en una entrevista en 1998 que la decisión la tomó porque "el alcohol es muy peligroso para mí". A partir de 2001, entró en rehabilitación y comenzó a recibir tratamiento para adicciones en su residencia, lo que lo mantuvo sobrio por dos años. Affleck cayó en el consumo de sustancias nuevamente en 2003 a causa de la presión social y el acoso de los medios, si bien se negó a dar cualquier declaración al respecto. Mucho después, habló sobre este período de su vida y dijo que su adicción se agravó gradualmente, pues hubo un tiempo en el que podía consumir sin llegar a excesos. En 2017, volvió a recibir tratamiento residencial para su adicción. Affleck tuvo una recaída en 2018 a causa de su divorcio con Jennifer Garner; este suceso casi provoca la cancelación de su película The Way Back (2020), pero Garner, ya divorciada, convenció al director Gavin O'Connor de seguir adelante con el proyecto y darle otra oportunidad a Affleck. Hacia finales de 2019, el actor tuvo otra recaída y TMZ publicó un vídeo suyo tropezándose por las calles de Los Ángeles en estado de ebriedad, del cual más tarde comentó que estaba avergonzado.

Affleck ha sido diagnosticado con depresión y ansiedad, y ha estado consumiendo medicamentos antidepresivos desde los 26 años. Sigue un programa de doce pasos y ha declarado que solía ver el alcohol como una forma de aliviar el malestar causado por su depresión, hasta que finalmente entendió que era alcohólico. Affleck también ha tenido problemas para controlar su consumo del cigarrillo; en 2007, había dejado de fumar definitivamente luego de la filmación de Smokin' Aces (2006). Según el actor, estuvo fumando aproximadamente cinco cajas de cigarrillos diarias para interpretar a su personaje en la semana que duró el rodaje de sus escenas, lo cual provocó que perdiera el gusto y olfato por varios días. En 2014, trató de dejar el consumo nuevamente por petición de su entonces esposa Jennifer Garner. Sin embargo, en 2016 fueron publicadas unas fotografías suyas fumando en Londres (Reino Unido) que se hicieron virales en Internet. Posteriormente, durante la pandemia de COVID-19 en abril de 2020, fue captado fumando mientras utilizaba un tapabocas e igualmente se convirtió en un meme de Internet.