Jennifer López y Ben Affleck: cronología de un amor que ha resurgido 17 años después

La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck pasan unos días de vacaciones en la paradisíaca isla italiana de Capri, donde se han dejado ver paseando de la mano por sus calles, atrayendo la atención de vecinos y turistas.

La pareja del verano, que acaba de retomar su relación casi dos décadas después de romper, paseó tranquilamente por la isla: ella con pantalón corto y camiseta blancos, un sombrero y gafas de sol, mientras que él vestía un pantalón largo marrón y camiseta azul.

El intérprete y la artista se conocieron por primera vez en 2001, durante el rodaje de la comedia romántica 'Gigli'. Un encuentro profesional que acabaría traspasando la pantalla. Un año más tarde se confirmaría el romance ya que Affleck acudió a la fiesta que organizaron amigos de la cantante. Todo parecía ir viento en popa, ya que Ben Affleck llegó a pedirle matrimonio a su pareja, llegando a gastarse más de dos millones de euros en un espectacular anillo de compromiso. La propia Jennifer desveló en una entrevista con la periodista Diane Sawyer y Barbra Streisand llegó a manifestar su sorpresa por la joya durante la fiesta de los Oscar de ese año.

En 2003 llega el estreno de 'Gigli' y es un fracaso estrepitoso ya que ni recupera un 10% del presupuesto total. No obstante, esto no parece afectar en exceso a la pareja que permanecía impasible a esas malas cifras aunque en septiembre anunciaban que la boda se retrasaba. Así lo contaban a través de un comunicado. “Cuando empezamos a considerar seriamente contratar tres novias señuelo para tres localizaciones diferentes, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería ser el día más feliz de nuestras vidas se había visto afectado. Sentimos que lo debería haber sido un día alegre y sagrado podía estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”. Así, echaban culpa a la prensa de dicho aplazamiento.

El amor poco a poco iría apagándose, para desgracia de los fans, y en enero de 2004 la pareja llegaba a su fin. Jennifer López llegó a indicar que sentía como si le arrancaran el corazón del pecho”. Poco a poco, ambos rehacían sus vidas. La cantante contraía matrimonio con Marc Anthony (aunque se divorciaría en 2014) y Affleck se dejaba ver con la actriz Jennifer Garner y finalmente también pasó por el altar. (relación que tampoco llegaba a buen término).

17 años después de aquel primer encuentro entre Ben Affleck y Jennifer López... vuelven a reencontrarse. En mayo de este año, eran cazados compartiendo escapada romántica en uno de los resorts más prestigiosos del parque nacional de Yellowstone y empiezan a acrecentarse los rumores de una reconciliación. La confirmación llegaría en junio. Un portal americano publica imágenes del ansiado beso entre ambos. La escena se producía en un restaurante de Malibú.

