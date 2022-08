De mimo a hacer reír a Superman: todo lo que no sabías de Robin Williams, el rey de la improvisación

El 11 de agosto de 2014 conocíamos la noticia del fallecimiento de uno de los cómicos más icónicos del mundo del cine, Robin Williams. Tras el trágico suceso, numerosos actores y compañeros de oficio quisieron rendirle homenaje: llenar de emotivas frases el banco que aparece en El indomable Will Hunting, cantar el tema "Un genio genial" en el musical de Aladdin en Broadway o un vídeo tributo en la gala de los premios Emmy.





Curiosidades que igual no sabías

Ya son ocho años sin el que para muchos es uno de los mejores cómicos de la historia del cine. Nació el 21 de julio de 1951 en Chicago y fue descendiente del ex gobernador y senador de Mississipi Anselm J. McLaurin. Estuvo casado en tres ocasiones y tuvo tres hijos. En su juventud estudió Ciencias Políticas, sin embargo, comenzó a participar en clubes nocturnos realizando una serie de rutinas de humor y se dio cuenta que su pasión era actuar, e incluso de esas mismas actuaciones creó su primer personaje televisivo: Mork.

Al graduarse del instituto, los compañeros de Robin Williams le votaron como el alumno que tenía menos posibilidades de triunfar.

En sus inicios como actor en la década de los 70, Williams actuaba como mimo a la salida del Metropolitan Museum of Art de Nueva York para ganar algo de dinero.

Su primer rol protagónico en televisión fue “Mork y Mindy” (1978), mientras que en el cine fue “Popeye” (1980). En tanto, durante el desarrollo de su carrera destacó por su versatilidad debido a que era uno de los pocos actores que podía desarrollar comedia y drama realizando interpretaciones de calidad.









Otra de las características de Williams, como actor, radica en su participación en una gran cantidad de películas exitosas que abordan diversos temas que hasta el día de hoy son recordadas por la audiencia.Entre ellas destacan: “Good Morning Vietnam”, “El club de los Poetas Muertos”, “Despertares”, “El Rey Pescador”, “Hook”, “Mrs. Doubtfire”, “Jumanji”, “Una Jaula de Grillos”, “El indomable Will Hunting”, “El Hombre Bicentenario”, “Patch Adams”, “Noche en el Museo” y el “El Mayordomo”.

Sus mejores amigos, en la industria del cine, eran Whoopi Goldberg, Mel Gibson y John Travolta. Asimismo, el actor con el cual más compartió en pantalla fue Billy Cristal. Dicha “sociedad” se dio en cuatro instancias: “En busca del Dr. Seuss” (1994), “Hamlet” (1996), “El Día del Padre” (1997), “Desmontando a Harry” (1997) y un cameo en “Friends” (1994).

Williams era fanático de la serie Star Trek. Debido a esto, le invitaron a participar en la serie de Star Trek: The Next Generation (1987) para interpretar a un viajero del tiempo llamado profesor Berlinghoff Rasmussen. No obstante, un conflicto de horario le obligó a abandonar el rol por lo que el papel fue para Matt Frewer. En tanto, logró conseguir un papel para su amiga, Whoopi Goldberg, quien hizo varias apariciones en la serie e incluso en una película. También era un fan del rugby, sobre todo, de los All Blacks y gustaba de jugar paintball. En el ámbito político era miembro del Partido Demócrata.

Mantenía una gran amistad con Christopher Reeve. Los dos actores compartían habitación en el prestigioso Juillard School de Nueva York y terminaron haciendo muy buenas migas. Durante una charla en Reddit, Williams recordó el tiempo que pasó en compañía de Christopher Reeve: "Fue un gran amigo para mí en Juillard. Se encargó de darme de comer, literalmente, porque mi beca no me daba para comprar comida y él la compartía conmigo. Y después del accidente, recuerdo verlo brillando y convirtiéndose en un símbolo para mucha gente".

Una semana después del trágico accidente a caballo que tuvo su amigo Christopher Reeve, Robin lo visitó en el hospital. En dicha ocasión, estaba disfrazado con varias ramas de árbol y le habló con un acento ruso utilizando una máscara quirúrgica debido a que trató de actuar como si fuera un médico de verdad. Después que se quitó la máscara, Reeve dijo que, “esa fue la primera vez que me reía desde el accidente”.

En 1993, fue considerado para el papel de Joe Miller en la cinta “Philadelphia”, finalmente el papel lo obtuvo Denzel Washington. A pesar, de su capacidad para interpretar diversas voces, sólo prestó su voz en seis películas de dibujos animados: “Ferngully: The Last Rainforest” (1992), “Aladdin” (1992), “Aladdin y el rey de los ladrones” (1996), “Robots” (2005), “Happy Feet” (2006) y “Happy Feet Two” (2011).









El actor se enfadó con Disney después de que la compañía usase la voz del Genio de Aladdin, personaje que había interpretado, con fines comerciales: "No quiero vender cosas. Es la única cosa que no haré". La casa de Mickey Mouse quiso compensarlo regalándole un cuadro de Picasso por valor de un millón de dólares en el que el artista se había imaginado a sí mismo como Van Gogh.

La secuencia que abre Aladdin fue casi improvisada. Los directores le pusieron una serie de objetos delante de él y le pidieron que fuera describiéndolos. Mientras ponía voz al genio de Aladdin, Williams improvisó tanto que los productores acabaron teniendo 16 horas de grabaciones.

Cabe señalar que en 1996 alcanzó un hito único como actor por contar con dos películas en donde se recaudaron más de 100 millones de dólares, en los Estados Unidos, exactamente durante la misma semana de estreno: “Jumanji” y “Una Jaula de Grillos”.

Actuó en tres cintas que fueron nominadas al Oscar por mejor fotografía: “El club de los Poetas Muertos”, “Despertares” y “El indomable Will Hunting”.

Fue nominado al Oscar por mejor actor en tres oportunidades: “Good Morning Vietnam”, “El club de los Poetas Muertos” y “Pescador de Ilusiones”. Finalmente, obtuvo el premio de la academia en la categoría de actor secundario por la cinta “El indomable Will Hunting”. Asimismo, fue nominado y también ganó varios Golden Globe. Mientras que, el 12 de diciembre de 1990, fue galardonado con una estrella en el “Hollywood Walk of Fame”.





Durante años estuvo en tratamientos para erradicar sus adicciones a drogas y alcohol durante más de dos décadas. Fue declarado muerto, el 11 de agosto de 2014 en su casa ubicada en Tiburon, que se encuentra en el condado de Marin, California.

Otros datos curiosos

Era un apasionado de los videojuegos. Su hija se llama Zelda en honor a The Legend of Zelda, aunque en realidad fue su hijo Zachary el que propuso el nombre: "Cuando Marsha y yo lo escuchamos, dijimos que era genial". También le gustaba jugar a Call of Duty, Portal o Battlestations Pacific.

Era propietario de unos viñedos en California. En una ocasión declaró a la revista TIME que era "extraño", es como si "Gandhi tuviese un delicatessen".

Circulan algunos rumores que aseguran que, durante el rodaje de La lista de Schindler, el reparto estaba tan deprimido que Steven Spielberg llamaba a su amigo Robin Williams para que contase algunos chistes a los actores y les levantase el ánimo.

Le gustaba mucho la literatura y entre sus libros favoritos se encuentran las novelas de Isaac Asimov y El leon, la bruja y el armario, de C.S. Lewis. Una vez estaba leyendo esta novela a su hija Zelda cuando la niña le dijo que no pusiese voces. El actor le hizo caso y Zelda respondió: "Así está mejor".

Robin Williams guarda un momento muy especial del rodaje de Hook. El actor siempre recordará cuando voló en esa película. "Sólo me sentí mal por los chicos que tenían que sostener mi trasero. En esa época había muy pocos dispositivos mecánicos, por lo que unos chicos me aguantaban con un sistema de poleas".

El personaje favorito de su filmografía es Oliver Sachs de Despertares, "Fue un regalo porque pude conocerle y explorar el cerebro humano desde dentro. Oliver escribe sobre el comportamiento humano de forma subjetiva y, para mi, eso fue el principio de mi fascinación por el comportamiento humano".

De nuevo, Robin Williams demostró ser un genio de la improvisación en El indomable Will Hunting. En una escena con Matt Damon, el personaje del Dr. Sean Maguire comienza a hablar de los pedos de su mujer y, durante un breve instante, la cámara parece agitarse. Se supone que se debió a un ataque de risa del cámara.