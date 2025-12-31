2026, el año que promete cambiarlo todo: del sueño del Mundial de fútbol al legado de Gaudí

El año 2026 se perfila como uno de los más intensos y simbólicos de las últimas décadas. Un año llamado a marcar un punto de inflexión en ámbitos tan diversos como el deporte, la cultura, la fe, la ciencia o la tecnología.

Un tiempo de conmemoraciones, retos colectivos y grandes citas internacionales que dibujan un calendario cargado de significado.

Así lo ha refleja el programa Imagina 2026, de COPE, conducido por la periodista Ángela Sánchez, que recorre los acontecimientos que marcarán los próximos meses y que ayudarán a entender hacia dónde camina la sociedad.

El sueño del segundo Mundial

Uno de los grandes focos del año será el Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en el primero de la historia disputado por 48 selecciones. Un torneo que promete cambiar para siempre el formato de la competición y que despierta una enorme expectación, especialmente en España, donde se mantiene vivo el sueño de conquistar una segunda estrella, dieciséis años después del triunfo de Sudáfrica.

El programa ha contado con el testimonio de Joan Capdevila, campeón del mundo en 2010, quien ha recordado que aquel éxito se fraguó desde la cohesión del vestuario. “Lo ganó el grupo, la unión que había. Incluso cuando perdimos el primer partido, fue cuando más unidos estuvimos”, ha explicado. Para Capdevila, el recuerdo más potente no fue levantar la Copa del Mundo, sino la reacción de la gente al regresar a casa: “Se me quedará grabado para siempre ver la sonrisa de toda la gente; eso es mejor que el título”. Sobre la selección actual, reconoce que ilusiona, pero insiste en la importancia de no cargarla de expectativas antes de tiempo. Gaudí, el arquitecto de Dios

EL ANIVERSARIO DE GAUDÍ

El año 2026 estará también marcado por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una de las figuras más universales de la arquitectura. Barcelona se convertirá en el epicentro de una conmemoración que va mucho más allá del arte y la estética. La finalización de la torre central de la Sagrada Familia, dedicada a Jesucristo, simbolizará la culminación de un proyecto iniciado hace más de un siglo.

El arquitecto y estudioso de su obra, José Manuel Almuzara, ha explicado en Imagina 2026 que la fe fue el verdadero motor creativo de Gaudí. “Era un hombre que afrontaba la adversidad con serenidad y alegría. Vivía su fe con coherencia absoluta”, ha señalado. La Iglesia ha reconocido ya sus virtudes heroicas y lo ha declarado venerable, un paso importante dentro del proceso de beatificación. Para muchos, 2026 podría convertirse en un año clave en ese camino. Como el propio Gaudí dejó escrito, su obra no debía ser entendida como el final de una época, sino como el inicio de una nueva. Ciencia, cielo y conciencia global

El calendario de 2026 estará marcado también por fenómenos naturales de enorme interés. El 12 de agosto, un eclipse total de Sol será visible desde amplias zonas de España, un acontecimiento excepcional que no se producía desde principios del siglo XX. El astrofísico Josep Masalles ha subrayado que se trata de una oportunidad única para acercar la ciencia a la ciudadanía y despertar vocaciones científicas, al tiempo que invita a reflexionar sobre la posición del ser humano en el universo.

Pero el año también estará atravesado por una realidad más compleja. Conflictos como los de Gaza o Venezuela seguirán ocupando la agenda internacional. En el programa ha intervenido Itzik Horn, padre de dos jóvenes secuestrados por Hamás, quien ha relatado el impacto emocional y humano de una experiencia que va mucho más allá de los titulares. Su testimonio pone rostro al sufrimiento de miles de familias atrapadas en conflictos prolongados y recuerda la importancia de no normalizar el dolor ajeno. Tecnología, sociedad y nuevos retos

La tecnología será otro de los grandes ejes de 2026. El neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga, conocido por el descubrimiento de las llamadas “neuronas Jennifer Aniston”, ha explicado que, aunque la inteligencia artificial está aún lejos de igualar la complejidad del cerebro humano, sí empezará a sustituir algunas interacciones cotidianas. Un avance que abre oportunidades, pero también interrogantes éticos y sociales sobre cómo nos relacionamos, trabajamos y tomamos decisiones.

En el ámbito más cotidiano, 2026 traerá cambios prácticos que afectarán a millones de personas. A partir del 1 de enero será obligatoria la baliza V-16 conectada, que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia en carretera. Una medida pensada para reducir el riesgo de atropellos y mejorar la seguridad vial, aunque no exenta de debate por su coste y por el proceso de adaptación que exige a los conductores.

Un año para la memoria y el futuro

El calendario de 2026 se completa con grandes citas culturales y deportivas: el inicio del Tour de Francia en Barcelona, los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, aniversarios históricos que invitan a la reflexión colectiva y momentos de celebración compartida.

Será, en definitiva, un año para mirar hacia adelante sin perder de vista el pasado; para conjugar fe, ciencia, deporte y sociedad; para comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Un año que promete dejar huella y que, como ha mostrado Imagina 2026 en COPE, invita a vivir el presente con conciencia, memoria y esperanza.