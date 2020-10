DIRECTO MOCIÓN DE CENSURA | Garriga: "Mientras los mayores morían solos, trabajaban en la ley de Eutanasia"

9.56 | Espinosa de los Monteros, en COPE: “Si hubiésemos tenido más apoyo, sería el final de la era Sánchez-Iglesias"

9.55 | Ignacio Garriga (VOX): "No hay dinero para los españoles pero sí para la agenda internacional de Sánchez, la única prioridad de este Gobierno es protegerse"

9.53 | El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su cuenta de Twitter: "El líder del PP debería votar NO con el resto de fuerzas democráticas para decir NO a la ultraderecha"

El líder del #PP debería votar NO con el resto de fuerzas democráticas para decir NO a la ultraderecha.



Nuestra democracia no puede permitirse un centroderecha a merced de una extrema derecha.

9.51| Ignacio Garriga (VOX): "El paro superará el 30% si esta moción no sale adelante. Miles de personas llaman a las oficinas de empleo para saber cuándo cobrará su ERTE"

9.47 | Ignacio Garriga (VOX): "La Fiscalía que ustedes controlan rechaza cualquier querella que afecte a su Gobierno. Su Gobierno es el único de Europa que se ha negado a investigar su gestión"

9.44 | Ignacio Garriga (VOX): "Mientras nuestros mayores morían solos, sin los cuidados necesarios por culpa de la inacción del vicepresidente Iglesias, el Gobierno trabajaba en la ley de la Eutanasia"

9.43 | Ignacio Garriga (VOX): "El falso comité de expertos es un reflejo de todo lo que usted hace, señor Sánchez. Ha visto en esta pandemia una oportunidad, aprovechó para dar acceso a Iglesias a la información más sensible del Estado"

9.37 | Ignacio Garriga (VOX), sobre la pandemia de covid-19: "Sino les preocupan los problemas de los espñaoles, cómo iban a potegerles" cuando ya teníamos nmetido el virus, el Gobierno puso en marcha su maquinaria mediática para decir que nadie podía prever la llegada del virius. Mentía, habían recibido advertencias internacionales sobre los riesgos y la llegada inminente del virus. Señor Sánchez tenía la información y la ocultó". Espero que el señor Illa explica ante un juez por qué compró mascarillas inservibles. Mucha gente a muerto por lo que ustedes no han hecho pese a tener la información. Ustedes sí se protegieron con guantes morados el 8-M. Los españoles fuimos ese fin de semana a paetiudos políticos bares, solo pensaron en sí mismos y las consecuencias 60.000 vidas perdidas. y gritaron ¡Viva el 8-M! ¿a cuántas personas condenaron a muerte ese día?"

9.35 | Teodoro García Egea, en Twitter: Con fallecidos, rebrotes y contagios, esta Moción de censura es una pérdida de tiempo.

Con fallecidos, rebrotes y contagios, esta #MociónDeCensura es una pérdida de tiempo.

9.33 | Ignacio Garriga (VOX): sobre Pablo Iglesias "Me preocupa que alguien con tan pocos escrúpulos sea viceprensidete de la nación"

9.20 | Ignacio Garriga (VOX): "Han puesto en marcha una maquinaria contra Vox. Los cachorros de la izquierda radical han atentado contra Vox. Han tratado de silenciar a los votantes de Vox"

9.20 | Ignacio Garriga (VOX), sobre el "veto" a la visita del Rey a Cataluña: "Están decididos a acabar con la Corona, pero no se lo vamos a permitir, no toleraremos que un puñado de traidores destruyan nuestro orden constitucional y manchen la imagen impecable de nuestro monarca, eso es motivo suficiente para que cualquier diputado apoye esta moción. Viven de espaldas a los españoles, miles de españoles repiten viva el Rey de España (aplausos)

9.27 | Ignacio Garriga (VOX): "Es miserable convertir a los terroristas en víctimas y no se lo vamos a permitir por la memoria de más de los 800 compatriotas que fueron asesinados. Hoy en el País Vasco no hay libertad, ETA no ha sido derrotada".

9.25 | Ignacio Garriga (VOX): "La mesa de negociación es un episodio más en la historia negra del PSOE. Se han rendido a los enemigos para acordar el desmantelamiento del estado de derecho"

9.20 | Ignacio Garriga (VOX): "Es grave que el presidente del gobierno haga política solo para contentarles (a los separatistas), porque de ellos depende que usted pueda dormir una noche más en Moncloa. La existencia de partidos separatistas es una anomalía democrática"

9.18 | Ignacio Garriga (VOX): "La gobernabilidad está en manos de quienes quieren acabar con España. No tiene razón de ser que los españoles sufraguen con sus impuestos a aquellos que quieren romper la unidad".

9.16| Ignacio Garriga (VOX): "Son el gobierno que ha traido la ruina y la muerte, además del goberno más derrochador"

9.10| Ignacio Garriga (VOX): "Censuramos un gobierno ilegítimo, Sánchez perpetró un fraude a los españales, dijo que con Bildu no iba a pactar, que no dormiría con Iglesias en el Gobierno".

9.07 | Garriga: "Ninguna moción ha sido tan necesaria como esta. Hoy hay un desplome del PIB cercano al 18% y previsiones de paro superiores al 20%. Los maquilladores de este Gobierno no pueden disimular este drama"

9.05 | Garriga toma la palabra: "Esta moción no es una operación de marketing, es un deber nacional. Sánchez, Iglesias, separatistas y el partido de ETA comparten una agenda de la que nos van a apartar, forjada en el objetivo de construir mayorías alternativas al orden constitucional y la necesidad de pervertir las instituciones".

9.04 | Arranca la moción de censura en el Congreso, la presidenta del Congreso da la palabra al diputado de Vox, Ignacio Garriga, encargado de plantearla

8.50 | Carlos Herrera, en su monólogo de las 8: "Sánchez se merece que Abascal le cante las cuarenta"

8.40 | Será la primera de las cinco mociones de la historia en la que habrá voto telemático como consecuencia de la pandemia del coronavirus y la obligada limitación de aforo.

8.35| La votación de la moción será el jueves, y será a viva voz, ya que un representante de la Mesa pronunciará los nombres de los diputados a partir de unos apellidos elegidos al azar. Cada diputado se levantará de su escaño y dirá "sí", "no" o "abstención".

Para entonces, según ha avanzado el portavoz de Vox, Iván Espinosa, estarán presentes los 52 parlamentarios de la formación.

Durante el resto del debate, Vox cumplirá el acuerdo al que han llegado los grupos: en el hemiciclo sólo puede estar el 50 por ciento de cada uno.

8.31 | La intervención más esperada, es la del PP porque la dirección popular no ha aclarado si su voto será una abstención o un "no". El apoyo es lo que está descartado. El dilema del PP tiene que ver con la pretensión de satisfacer a un electorado propio muy crítico con el Gobierno de coalición (la abstención) o con la apuesta por marcar distancia de Vox y configurar un perfil propio (en contra).

Es probable que quien tome la palabra en nombre del Partido Popular despeje las dudas, aunque eso mismo, la identidad de quien hable, sea una duda.

8.30 | También tomarán la palabra los representantes del los grupos en orden de menor a mayor número de escaños y por un tiempo de 15 minutos. Más adelante podrán replicar durante otros 10 minutos si así lo deciden.

8.20 | Moncloa ya ha revelado que Pedro Sánchez intervendrá, así como el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En esta clase de debates el reglamento del Congreso permite al Gobierno, bien el presidente o bien cualquier de sus ministros, tomar la palabra cuando lo considere oportuno.

Lo que no ha precisado es cuándo subirán a la tribuna de oradores: el presidente podría hacerlo tras Garriga o tras la intervención de Santiago Abascal.

8.10 | A las 9.00 horas comenzará en el hemiciclo un debate en el que la primera intervención correrá a cargo del diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, previsible candidato de esta formación en las elecciones catalanas de febrero de 2021.

No tendrá límite de tiempo para desgranar los motivos que han llevado a su partido a registrar la moción de censura contra el que han tachado de "peor Gobierno de la historia de España".

Tras el diputado por Barcelona interviene Santiago Abascal, el candidato alternativo a la Presidencia postulado por Vox.

Abascal, sin límite de tiempo, expondrá cuál será su programa de Gobierno si consigue el apoyo de la mayoría necesaria para apear a Sánchez del puesto: la absoluta, es decir, 176 síes.

Terminados los discursos de los dos diputados de Vox y de la eventual réplica del Gobierno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, declarará un receso.

8.00 | Vox presenta hoy en el Congreso la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, para la que no ha recabado ni un solo apoyo, si bien ha logrado que el PP dude entre la abstención y el voto en contra.