Espinosa de los Monteros, en COPE: “Si hubiésemos tenido más apoyo, sería el final de la era Sánchez-Iglesias"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hacer una valoración previa al debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez. “Supondrá cierto desgaste. Si hubiésemos tenido el apoyo de otros partidos, supondría el final de la era Sánchez-Iglesias”, ha lamentado.

Vox ve la propuesta no tanto como “una oportunidad” para el partido, sino más bien como “una responsabilidad”. Su portavoz ha asegurado que han hecho todo lo que está en su mano “para cambiar el rumbo” de España, mediante propuestas en el ámbito económico o sanitario. “No se nos ha hecho caso. No podemos seguir dando sugerencias porque van a ser ignoradas”, subraya.

EL DISCURSO: CAMBIO DE RUMBO PARA ESPAÑA

Asegura que en el debate que defiende el diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, “Sánchez va a escuchar un análisis crítico y sosegado de lo que ha sido su gobierno”. Espinosa de los Monteros asume que la propuesta de moción puede suponer cierto “desgaste propio” e insiste en que los objetivos son “los dos grandes males que azotan España: la izquierda y el nacionalismo”.

Por ello, expondrán en la Cámara Baja “de forma metódica y estructurada todos los errores que no son coyunturales”, es decir, que no se limitan a fallos en la gestión. El portavoz de Vox en el Congreso cree que el problema “es estructural” y que, con el camino que vamos de cara a 2021, “afrontamos un riesgo de quiebra, de empobrecimiento de la población”. Ha comprado España con “un gran barco que no es fácil manejar” pero que, “con pequeños cambios de rumbo” como la propuesta de moción de censura por parte del partido de Abascal, “puede cambiar el camino”.

No les preocupa si la figura del Partido Popular va a salir reforzada de esta moción, porque “el PP ha tenido la oportunidad de presentarla” y no lo ha hecho. En este sentido, descarta que la ausencia de apoyo de los populares en esta moción pueda llevar hacer tambalear los pactos entre los dos partidos para el gobierno de consistorios y Comunidades Autónomas. “No somos como los demás partidos, hemos sido muy generosos. No podemos mezclar el Ayuntamiento de Madrid, de donde conseguimos sacar a Manuela Carmena, o una autonomía como Andalucía con problemas que puede haber en el ámbito nacional”, ha explicado.