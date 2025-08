"Tenemos que luchar para que este deporte sea olímpico": el mensaje del patinador español Guillermo Gómez

Hay historias que no comienzan con una ambición declarada de ser el mejor. A veces, todo arranca por azar: una tarde cualquiera y unos abuelos que deciden contentar a su nieto llevándole a una pista para jugar. Guillermo Gómez ha sido siempre de hacerlo todo precoz: con dos años aprende a nadar, no había cumplido tres que ya iba en bicicleta y antes de saber qué era una medalla el ya sabe deslizarse con una belleza inusual...

Hoy sale a la pista de 'Herrera en COPE', Guillermo Gómez, la promesa del patinaje artístico sobre ruedas en nuestro país. Cinco veces campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo...y todo sin haber cumplido los 18 años que ahora sí, ya tiene.

Guillermo tiene un recuerdo borroso de la primera vez que se subió a unos patines. Fue en su pueblo, en Aranjuez, con sus padres y abuelos un sábado a probar. "Me caí varias veces, iba lanzado sin miedo. Mis padres no entienden como pude salir con los patines si no me los había puesto nunca en mi vida", comenta.

También practicaba varios deportes, como la natación o la gimnasia deportiva. Según fue creciendo y haciéndose mayor finalmente se decantó por el patinaje. "Realmente me di cuenta de que quería ser patinador cuando gané el primer Campeonato de España y de Europa en cadete. Estoy en la élite del deporte", señala.

Desde entonces siente como la presión está ahí en cada entrenamiento, competición... "Está muy bien que la gente espere mucho de ti. En cuanto a motivación y tirar de ti mismo te lo curras mucho. A nivel mental, cuando las cosas no van bien es un factor bastante amenazante", apunta.

El patinador fue libre en su elección de escoger el deporte que quería practicar. Al ser sus padres nadadores, el primer deporte que le recomendaron fue la natación. Su madre tiene actualmente un papel crucial dentro de su preparación. "Si mi madre fuera mi entrenadora sería mucho más difícil. Tiene bastantes ventajas que sea mi preparadora física, si estoy en casa un domingo y no hemos podido trabajar con el club tengo al maestro en casa"

LA IMPORTANCIA DEL DESCANSO

Muchas veces para la mente y el cuerpo, comenta Guillermo, es mejor poco y mucha calidad que mucho y calidad media. "El tiempo que entrenes, hacerlo de calidad. Tener la mente descansada en otras cosas también está bien. Entreno lo justo y lo necesario y el trabajo que hago es el justo y muy bien trabajado", habla acerca de la eficacia del entrenamiento.

La expresividad con la que realiza los movimientos y ejercicios sobre la pista es muy notoria. "Los saltos y las piruetas son muy decisivos en el patinaje artístico, pero la impresión artística debe estar al mismo nivel o incluso más. Hay que equilibrar la balanza de lo artístico y el contenido técnico. Debe salir natural", afirma sobre tener su propio sello en la pista.

El patinaje artístico sobre ruedas a día de hoy no es disciplina olímpica. Guillermo cree que el patinaje está ahora mismo a muy buen nivel y con muchísimo talento. "Estamos en un momento en el que tenemos que luchar por que este deporte sea olímpico", concluye.

