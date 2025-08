Un experto en cerveza lanza un mensaje a todos a los que no les gusta la cerveza y les pide hacer esto: "La primera vez..."

Hoy no estamos ante un viernes cualquiera, hoy 1 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Cerveza. La bebida preferida por los jóvenes, recibe hoy su merecido reconocimiento, al igual que cualquier primer viernes de agosto.

En España, el consumo de cerveza en 2024 alcanzó una media de 52 litros por persona, es decir, más de un litro por semana. Pero, ¿qué hace que una cerveza sea mejor que otra? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales? ¿Qué papel juega el lúpulo o el proceso de elaboración? Para responder a estas preguntas, contamos en La Tarde con la voz experta de Pascual Ibáñez, autor de más de 15 libros sobre cerveza y un conocedor profundo del tema.

Alamy Stock Photo Tres amigos beben cerveza en un bar

Los secretos de una buena cerveza

Para Ibáñez, la base para una buena cerveza reside en el uso de ingredientes naturales y en la elaboración “con equilibrio”. Nos explica que este equilibrio implica controlar cada fase: desde cocer el mosto a la temperatura adecuada, hasta añadir el lúpulo en el momento preciso y permitir una maduración óptima y completa: “Hacer una buena cerveza no es fácil, pero vale la pena”.

Hablamos de una de las bebidas más antiguas de la historia. En el Antiguo Egipto ya se consumía hace 4.000 años cuando era usada para rituales religiosos. Entonces, sería lógico pensar que con tantos años de historia, habrá tenido que sufrir cambios en su elaboración y en parte es cierto, sin embargo, las recetas más tradicionales apenas han cambiado: “Es cierto que aunque la técnica y la tecnificación han avanzado, sobre todo en la cerveza industrial y en las microcervecerías, las recetas tradicionales apenas han cambiado desde los tiempos medievales”, contaba Pascual.

¿Todas las cervezas son iguales?

Para los escépticos de la cerveza, todas resultan bastante similares de sabor y es la realidad si tenemos en cuenta las cervezas estándar de supermercado, sin embargo, hay un universo que opciones que mucha gente desconoce: “Más del 90% del consumo actual corresponde a cervezas industriales, que suelen ser muy similares en sabor y elaboración, variando apenas en detalles como la inclusión de arroz o maíz. Sin embargo, existe un 5% a 10% del mercado donde se halla una gran diversidad y calidad, con estilos que pueden adaptarse a todo el mundo”, explica Ibáñez.

Con la cerveza sucede lo mismo que con el vino, la primera cata no suele ser positiva, requiere de persistencia para acabar disfrutando de esta bebida, por eso, como el dice, "nadie debería de decir que no le gusta la cerveza, simplemente no ha encontrado su cerveza ideal".

Alamy Stock Photo Tortita de arroz y maíz

El precio: sinónimo de calidad

Al final de la entrevista, tuvo lugar una cata entre cuatro cervezas, con distintos precios y matices. Entre las seleccionadas, encontramos costes entre los 38 céntimos y los 5 euros, con el fin de descubrir si merece la pena pagar tanto por una cerveza o no. En primer lugar, encontramos una cerveza de marca blanca por el precio de 62 céntimos. Una bebida clara, con espuma y aroma a hierba: “No está mal para lo que cuesta, tiene un amargor suave y es correcta por ese precio”, comenta Pascual.

En segundo lugar, por 1,19 euros, encontramos un producto con aparente mejor color, “más equilibrada, más agradable y con mejor estructura que la primera”, recalcando el buen toque de alcohol y su sorprendente calidad en comparación a la primera. La tercera, la más barata, tan solo 38 céntimos, sin embargo, lo barato sale caro: "Tenía burbujas más grandes y un olor extraño, como a verdura cocida", asegura Ibáñez, concluyendo que no merece la pena a pesar de su precio. La última, la “premium”, una artesana de 5 euros, que a pesar de su elevado precio, fue la favorita del experto: “Es una cerveza que destaca por su suavidad y matices, ideal para quien busca algo especial”, afirmó. La cerveza más compleja con aromas frutales y de lúpulo como mango y naranja.

5 euros por una cerveza no está al alcance de todo el mundo, pero si un día te apetece darte un capricho o simplemente disfrutar de un sabor completamente diferente, esta cerveza según Ibáñez, es la adecuada. Ahora llegamos a la pregunta del millón, la mejor cerveza calidad precio de la cata: “Está situada en un rango de precio intermedio con una calidad sensorial superior a las opciones más económicas”, en relación a la cerveza de 1,19 euros.