Hace un cambiazo en un examen del instituto y lo que le escribe el profesor al corregirlo le deja perplejo

Llega el momento de charlar con nuestros queridos 'Fósforos' en el 900.50.60.06. En esta ocasión, los oyentes hablan sobre trampas. ¿Conoce usted a alguien que es un tramposo? La primera oyente, llamada Victoria, dice que ella fue tramposa. Y le salió mal el tema. No tenía costumbre de copiar en un examen "y cuando volví a mi sitio al entregarlo, una amiga me miró con cara de auxilio. Le hice el examen entero y sacó mejor nota que yo".

MÁS FÓSFOROS La escena que vive una oyente de Carlos Herrera en un tanatorio que le causó un trauma: su primo se ve obligado a intervenir

Paco nos llama desde Castilla-La Mancha. Su historia es la siguiente: él es muy tramposo porque siempre gana jugando a las monedas. Se fue de vacaciones con su cuñado, estaba jugando al dominó, y se la liaba siempre. "Le decía que tenía mucha suerte", explica en 'Herrera en COPE', provocando las risas del resto de colaboradores.

"en el monopoly voy cogiendo el dinero y las casas"

Francisco responde al tema del día desde Málaga. Es tramposo por naturaleza. Siempre que juega, hace trampas. "Si juego al Monopoly, trato siempre de ser la banca y voy cogiendo dinero y casas. Y cuando acaba el juego, soy Donald Trump. Ya soy yo el magnate y siempre gano yo por eso".

EFE Monopoly, archivo

La siguiente 'Fósfora', llamada Carmen, es tramposa también. Se sacó la carrera "haciendo trampas. Tengo un máster haciendo chuletas. Una de ellas, la más elaborada que me hice, fue la siguiente: un elástico amarrado al hombro. Con un trozo, se lo clavaba a un lápiz con chichetas. Ahí enrollaba el papel y me lo ponía en la mano. La ropa era ancha. Y no me han pillado nunca".

Inmediatamente después, charlamos con Rafael. Se califica como 'Fósforo' vintage porque nos sigue mucho. Llama desde Málaga. Pero es de Granada. Quería comentarnos que, en el instituto, "hicimos un plan comando. Cogimos folios y le hicimos un cambiazo a un profesor. Saqué un 10. Me escribió en el examen que 'copiaba usted muy bien'. Le faltaban varios dedos al hombre y tengo un recuerdo de este señor impresionante".

"COLOQUÉ UNAS CHULETAS EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS, AL LADO DE MI MESA, Y SE ME PUSO UNA COMPAÑERA"

Otro 'Fósforo' que también se llama Rafael dice que el tramposo era su abuelo. Hacía trampas en la Guerra Civil cuando avanzaba por los pueblos. Si se iba encontrando un vaso, una cuchara de plata... lo cargaban en la mochila. Se dejaba perder en el póker para que los demás cargasen con el material. Y, al llegar a destino, volvía a recuperarlo al ganar. Así, no llevaba las cosas por el camino.

Seguimos con las llamadas de nuestros oyentes. Un camionero se encuentra en Badajoz. En plena jornada de trabajo. Y nos cuenta que él es el tramposo porque un día tuvo un accidente "y cogí y la chuleta me la puse en el tablón de anuncios. Una compañera se puso en mi sitio y pedí a la profesora que se quitase".

Kike es el siguiente 'Fósforo' en relatar su caso y concluye la sección. Desde Jaén, dice que "lo gordo era que cuando yo era niño, teníamos costumbre en Jaén de cambiar estampas. Jugábamos unos contra otros a hacer montones. Yo siempre escogía los vascos porque eran los que tenían los apellidos más largos y así siempre ganaba".