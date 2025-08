El sencillo ejercicio que propone una psicóloga para desestresarte los primeros días de verano: conseguirá que no enfermes

Muchas personas esperan ansiosamente sus vacaciones de verano después de haber estado meses rindiendo al máximo. Sin embargo, justo cuando podemos bajar el ritmo, el cuerpo colapsa y nos ponemos malos: un resfriado, una migraña que aparece de la nada, e incluso ese insomnio que nos impide disfrutar del descanso que nos merecemos. Y aunque pueda parecer una casualidad, realmente no lo es.

la respuesta al estrés: la somatización

Cuando nuestro cuerpo se acostumbra a estar activo, y de repente, paramos su ritmo de golpe, nos termina pasando factura por el estrés que hemos estado sosteniendo durante todo el año. La psicóloga Macu Gortázar afirma que “parece magia, pero no, es absolutamente ciencia”. Según la experta, vamos acumulando pequeñas cosas que, a veces, no atendemos en el día a día y que “cuando de repente, le decimos a nuestro cerebro que va a descansar, nuestro cuerpo nos da todas las señales que en realidad ya nos llevaba dando durante una temporada, pero que no estábamos queriendo escuchar”, explica.

Alamy Stock Photo Persona enferma

Gortázar destaca que muchos de los síntomas tienen que ver con las somatizaciones: “Todo ese estrés acumulado, toda esa cantidad de cosas que tenemos que hacer, nuestro cuerpo suelta la tensión”, agrega. También enfatiza en la idea de que hay personas que la sueltan a través de dolores de espalda, por ejemplo, mientras que otras a través del estómago.

volver al presente para desconectar

Una vez que nos recuperamos de este bajón inicial, el siguiente paso es desconectar realmente. Es decir, que no nos vengan pensamientos intrusivos sobre tareas pendientes o, de nuevo, las preocupaciones laborales que tenemos durante todo el año. Macu recomienda que “tienes que volver tu atención, en la medida de lo posible, al momento en el que estás”, y ejemplifica: “Si estás en la playa, pues al olor del mar, al sonido, la arena, lo que fuera. Si estás en una conversación, a las personas con las que estás”. A través de estos ejemplos, aclara que es la única manera, según ella, de decirle a nuestro cerebro: “Oye, para, que no pasa nada, que tenemos tiempo para disfrutar. Y sobre todo, que te mereces hacerlo, que no pasa nada".

Alamy Stock Photo Dos personas disfrutando de sus vacaciones

La clave está en intentar, en la medida de lo posible, volver al momento presente para “ ir encontrando el equilibrio entre cabeza, cuerpo y corazón, como se suele decir” e intentar hacerlo a través de cosas que tenemos todo el rato a nuestra disposición: “Cómo huelen las cosas, cómo saben, qué temperatura hace, quién es la persona que yo tengo enfrente…”, concluye la psicóloga.