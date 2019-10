El emotivo vídeo viral sobre España y sus raíces que triunfa en las redes sociales

"Qué bonita eres España...", así se titula el vídeo viral que ha arrasado en todas las redes sociales. Un vídeo que con la voz de Javier González, va enumerando diferentes aspectos históricos, culturales o geográficos y distintos personajes que han marcado nuestro país. Aspectos que según el vídeo son "el orgullo" de sentirse español.

"España no es solo un trozo de tierra o los colores de una bandera..." comienza explicando Javier González (@javinambauan), acompañado por una serie de imágenes que acompañan su voz. Este viral fue publicado precisamente el 2 de octubre de 2017, un día después del polémico referéndum por la independencia celebrado en Cataluña.

España es mucho más

El mensaje es claro: España es mucho más que un concepto ideológico: es nuestra familia, nuestros antepasados, nuestra historia, nuestra cultura o las personas que han hecho de España lo que es actualmente.

El joven de 25 años, Javier González, menciona los momentos que todos hemos vivido, como el lugar donde te tomaste "la primera cerveza" o "el barrio donde nací". Asegura que España también es nuestra gastronomía, con todas sus características que la hacen especial. También los lugares maravillosos que existen en la península, los paisajes de playa o de montaña como "el Valle de Arán" y "los pirineos nevados".

El texto que se escucha es un canto a la unidad y a sentirse orgulloso de las características que nos identifican dentro de toda nuestra geografía. Menciona también a personajes españoles ilustres, conquistadores como Pizarro o Hernán Cortés, o artistas como Picasso o Unamuno.

España son la piel de gallina y los pelos de punta

Un vídeo con millones de visitas

El vídeo ha dado la vuelta a España y se ha podido ver en Facebook con millones de visitas, en Youtube, Instagram e incluso a través de mensaje de whatsapp. Según el periodista Javier González, en declaraciones a la Cadena COPE -medio en el que trabaja actualmente- tras el 1 de octubre en Cataluña no paraban de sucederse los mensajes de odio y que "separaban". Este vídeo quería "unir y encontrar lo que nos identifica a todos".

El vídeo no se registra bajo ninguna marca y no tuvo ninguna intención comercial. Fue una iniciativa propia en la que Javier cuenta lo que él siente por España y su manera concreta de percibir el patriotismo. Ha editado otros vídeos virales y tiene un canal propio en Youtube.

El vídeo termina con un claro llamamiento a la unión: "España es el orgullo de sentirse catalán, cántabro, asturiano, vasco, gallego, castellano, levantino, balear, canario y andaluz. España son la piel de gallina y los pelos de punta con los que hablo ahora mismo. España soy yo. España eres tú”.

Texto completo

Aquí te dejamos el texto completo firmado por Javier González García:

"España no es sólo un trozo de tierra o los colores de una bandera. España es mi familia, mis padres que sudaron sangre y lágrimas por mí, su trabajo, sus esfuerzos. Mis antepasados que lucharon por dejarnos una España mejor, mis abuelos y sus abuelos. Mis amigos, mis hermanos, el barrio en el que nací, el parque donde me tomé la primera cerveza o donde me tomé mi primer cubata.

España, es esa sonrisa pícara, esos ojos verdes o negros, ese vacile y esa salsa marca de la casa que sólo tenéis vosotras. La alegría, la felicidad, la simpatía, la chulería madrileña, la gracia andaluza, los cojones del norte… España son los Pirineos nevados, el Valle de Arán, la ciudad Condal, Barcelona al mar.

España es el Atlántico de Galicia, un atardecer en finisterre, esa ‘musiquiña’ de una gallega poniéndote un blanco en frente del mar. España es un pincho y un paseo por San Sebastián. Es los campos de Castilla, la tierra que vio nacer nuestro idioma con el que ahora te pinto, querida patria. Castilla es la tierra del Cid Campeador, de las aventuras más leídas en el mundo entero, de hidalgos y molinos. Es esa tierra de cuyo nombre me quiero acordar. Es la tierra donde nacían los dioses de antaño, Extremadura, Pizarro, Cortés… España son las calas azul cristalino del Levante, de Valencia, de Murcia. El mar que baña las preciosas playas andaluzas.

España es la tortilla de patata poco cuajada

La cerveza en el chiringo frente al mar, el verde en Vizcaya, el plátano canario. España es la Alhambra, la Giralda, la Almudena, la Gran Vía, las Catedrales de Santiago y de Burgos y de Córdoba, la Sagrada Familia, la Torre del Oro, el acueducto de Segovia, las ruinas romanas de Cartagena, la muralla de Ávila, las Hoces del río Duratón, el Ebro y el Tajo. La guitarra, el flamenco, la buena poesía, Quevedo, Góngora, Unamuno, Dalí, Picasso.

España es la tortilla de patata poco cuajada, la paella del Levante con poco guiso, el cocido madrileño, los churros el primer día del año, el roscón de Reyes sin frutas de esas que no le gustan a nadie. El aperitivo, las tapas y más tapas con ese oro líquido entre medias. Las rabas de Santander, el vino tinto, el aceite de oliva. Es imposible nombrarlo todo. Es imposible nombrarlo todo. Pero lo más importante, es que España es cultura. España es Cartago. España es Roma. España es celta.

España soy yo. España eres tú

España resistió y recibió los regalos de los musulmanes. España es el país de María. De Santo Tomás y de San Francisco Javier. Lo más importante es que España fue el Imperio más grande de la historia bajo el manto de Isabel y Fernando. Con Carlos I y Felipe II en España, no se ponía el sol. Los héroes innombrables, la valentía, el martirio, el honor y la gloria. Rodrigo Díaz de Vivar, Blas de Lezo, Don Pelayo, los hermanos García Noblejas, Daoíz y Velarde, las Navas de Tolosa, Lepanto, el 2 de mayo, el país con más donantes del mundo, la nación con más misioneros del planeta.

España es el orgullo de sentirse catalán, cántabro, asturiano, vasco, gallego, castellano, levantino, balear, canario y andaluz. España son la piel de gallina y los pelos de punta con los que hablo ahora mismo. España soy yo. España eres tú”.