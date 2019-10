El baño de realidad a un independentista que confundió esta foto de “militares españoles”

Unos 1.000 manifestantes independentistas han cortado este domingo la Gran Via de Barcelona tras una sentada en la plaza España que sumaba 400 personas. Los manifestantes han avanzado por el centro de la avenida y han obligado a cortar el tráfico.

Los Mossos de Esquadra han detenido a una persona por agredir a un agente de la policía catalana que custodiaba la estación de tren de Barcelona Sants.

Todos estos altercados ocurren en vísperas de la publicación, prevista para este lunes o martes, de la sentencia del "procés" y tras la filtración de que los líderes independentistas serán condenados por sedición y malversación.

Para añadir 'leña al fuego', el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont y detenido junto a él en Alemania, publicó un tuit alertando que Cataluña está siendo “inundada” por tropas militares. No solo con eso, mencionaba a la Unión Europea, institución que se mantiene “vergonzosamente en silencio”, según Lluís.

Fearing an imminent revolt in Catalonia, Spain is flooding Catalonia with Paramilitary troops. Like a colony. European Union keeps shamefully silent pic.twitter.com/2ptQsFAEvX

Lo más anecdótico es la imagen que adjunta en la publicación. En la foto aparecen dos agentes de la guardia civil como si estuvieran “vigilando” una calle catalana. Nada más dejos de la realidad, se trata de una imagen realizada en Otxarkoaga (Bilbao) cuando la Guardia Civil detuvo a uno de los asesinos del concejal de Izquierda Unida Javier Ardines en febrero de este año.

Los usuarios de la red social Twitter son los primeros que se han percatado del tremendo error y así se lo han hecho saber:

Ladies and gentlemen, @EU_Commission , this is the head of Mr. Puigdemont's office, having a public salary of 103.000€



He is using the image of a murderer detention in Bilbao as if it were Catalonia pic.twitter.com/iTcadlEqRu