Septiembre negro de Sánchez, el presidente contra las cuerdas

El mes de septiembre iba a ser para Pedro Sánchez un mes de éxitos en el que con la ayuda de su Jefe de Gabinete, Iván Redondo, iba a "vender" su gestión, una gestión de éxito que le permitiría alargar su estancia en La Moncloa hasta 2020. En plano internacional el presidente del Gobierno tenía una agenda extensa con una visita a varios países latinoamericanos, una Cumbre Europea y como guinda la intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, previo paso por la Casa Blanca que siempre viste mucho aunque el inquilino de la mansión presidencial estadounidense sea un tipo como Donald Trump.

En la política doméstica Sánchez trabajaba junto a sus socios para sacar adelante los presupuestos. Y en el terreno del marketing político tan del gusto del Presidente se preparaba a bombo y platillo un acto para celebrar los 100 días de su Gobierno. Atrás quedaba la dimisión del ministro Máxim Huerta que desde el aparato de propaganda de Moncloa se cerró como un símbolo de ejemplaridad. Desgraciadamente el mes de septiembre no ha sido como él esperaba y su Ejecutivo, el que había puesto altísimo el listón de la honestidad, la ejemplaridad, el de la ética en el arte de gobernar, el "donlimpio" de la cosa pública, ha quedado muy tocado debido diversos escándalos.

A Mr. Handsome* SE LE AMARGARON LOS 100 DÍAS

Todo arranca días antes de que el Gobierno celebrara sus 100 días de gestión.

Hace 100 días este país salió de la resignación y encontró la esperanza. Hace 100 días el cambio dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. #RazonesParaConfiar #100DíasDeGobierno pic.twitter.com/gvKFJsKeww — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de septiembre de 2018

Las razones para confiar, se convertían en motivos de desconfianza. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, se sitúa en el centro de la polémica cuando eldiario.es comienza a publicar informaciones sobre las posibles irregularidades en su máster; un máster cursado precisamente en la Universidad Rey Juan Carlos, al igual que Cristina Cifuentes. En un primer momento el diario.es publica que las notas habían sido manipuladas para que Montón aprobara su curso de posgrado. La propia Montón sale a negar las acusaciones que se hacen contra ella y asegura que su caso no tiene nada que ver con el de Cifuentes y que ella sí hizo su máster.

Pero todo se precipita cuando se demuestra que la ministra había copiado 19 páginas de un total de 52 en su Trabajo de Fin de Máster. El 11 de septiembre, mientras que España goleaba a Croacia en el debut de Luis Enrique como seleccionador nacional, de forma casi clandestina Carmen Montón convoca una rueda de prensa, sin preguntas, para anunciar su dimisión.

El Gobierno establece una marca difícil de igualar: dos ministros dimitidos en 90 días. El propio Sánchez agradecía su labor a la ya ex ministra Montón vía Twitter

En 100 días al frente de @sanidadgob has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos.

Gracias, @carmenmonton, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018

LA TESIS

El segundo golpe que recibió el Gobierno durante el mes de septiembre es "crochet" directo en la cabeza del propio Sánchez y un "uppercut" a su tesis doctoral.

Desde hacía algún tiempo existían ciertas sospechas sobre la tesis del presidente. Todo comienza cuando en abril del pasado año, Vox Populi publica una información en la que aseguraba que el exministro Sebastián revelaba que Industria hizo el 90% del libro-tesis de Pedró Sánchez. Al parecer hizo este comentario en un foro privado. Miguel Sebastián negaba inmediatamente los hechos pero el run-run y la sospecha sobre el trabajo académico del presidente ya se había instalado.

En ese momento algunos medios constatan que la tesis de Sánchez no se puede consultar y que no está publicada en Internet. Pero todo estalla cuando Albert Rivera lleva el tema directamente a la sesión de control en el Congreso de los Diputados

A partir de ese momento Sánchez tiene ya claramente un problema. 'ABC' habla de plagio y 'El Mundo' asegura que Sánchez utilizó “negros” para terminar su tesis. A todo esto se suman las acusaciones sobre el tribunal, un tribunal en el que no había ningún catedrático y cuyos miembros eran compañeros de Sánchez en la Universidad Camilo José Cela.

La presión sigue creciendo y Sánchez da orden para que su tesis sea pública. Eso no consigue acallar la polémica y varios diarios insisten en que el presidente plagio su tesis. Paralelamente desde Moncloa se anuncia que han sometido la tesis a dos controles antiplagio y que el porcentaje de coincidencias no es relevante.

Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS.

Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de septiembre de 2018

No era un amagar y no dar, era más bien un intentar amedrentar, una "no- amenaza", ¿o sí?. Pero la polémica lejos de amainar aumenta cuando el diario 'El País' informa de que el libro que publicó Sánchez junto a Carlos Ocaña reproducía sin citar párrafos del discurso de un diplomático. Este vez, desde Moncloa se intenta dar carpetazo y dicen que se trata de un error que se subsanará en las siguientes ediciones del libro. Han leído bien, siguientes ediciones del libro.

LAS AMISTADES DE LA MINISTRA DE JUSTICIA

Como no hay dos sin tres, el tercer escándalo llega como consecuencia de las amistades peligrosas de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Con Sánchez en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas se publica que Dolores Delgado mantuvo un encuentro con Baltasar Garzón y con el excomisario Villarejo, el hombre a quien todo el mundo señala como uno de los más activos en eso que viene a conocerse como las cloacas del Estado. La ministra sale inmediatamente a desmentirlo, pero las informaciones sobre ese encuentro revelan que se trató de una comida para tratar de evitar la extradición a España de un empresario. Delgado cambia su versión y matiza que nunca ha tenido un encuentro de carácter personal con Villarejo.

Da igual lo que digas cuando hay pruebas. Y haberlas, haylas. Comienza a conocerse el contenido de las conversaciones de Delgado con Villarejo. En una primera entrega se desvela que la ministra alude de forma despectiva a la condición sexual de su compañero de Gabinete Fernando Grande Marlaska.

Para tratar de salvar la cabeza de Delgado, el ministerio de Justicia llega a publicar hasta tres notas en un mismo día. Primero desmintiéndolo, luego alegando que el comentario no estaba dedicado a Marlaska y por último, justificando que la alusión a la condición sexual de Marlaska no era un insulto.

La crisis intenta cerrase con Marlaska quitando hierro al asunto. Insistimos, con el presidente en Nueva York, se conocen nuevas conversaciones de Delgado con Villarejo. En una de ellas Delgado acusa a jueces y fiscales españoles de "ir con menores" durante un viaje a Cartagena de Indias en el año 2009. En otra la todavía ministra aplaudía la brillante idea del excomisario de montar una agencia de prostitución para sacar información a políticos y empresarios. La frase de delgado es muy clara: "éxito asegurado", para luego decir que "es mucho más fácil que un hombre babee… a que un tía babee".

EL MINISTRO ASTRONAUTA Y SU SOCIEDAD EN LA TIERRA

Cada amanecer..., con su sobresalto. El del 27 de septiembre con los tejemanejes del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades para pagar lo menos posible a Hacienda. 'Okdiario' publica ese jueves que el ministro Pedro Duque compró un chalet de lujo en Jávea (Alicante) a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, que se constituyó el 4 de febrero de 2005, el mismo día de la adquisición del chalé. Según la información, los administradores de la sociedad son Duque y su mujer, María Consuelo Femenía, diplomática española destinada a Malta. La creación de este tipo de empresa permitiría eludir, según el diario, el pago en impuestos de IRPF, de Patrimonio y, además, hace posible deducir gastos en el Impuesto de Sociedades.

Otro ministro obligado a dar explicaciones. Y se repite la historia, de entrada, nada es ilegal, no se ha eludido el pago de impuesto, no hubo ahorro fiscal y por tanto, no ha lugar a dimitir.

Lo último sobre el titular de Ciencia, Innovación y Universidades es que "en breve" dará más detalles a la prensa sobre su sociedad patrimonial.

EL AVIÓN Y EL HELICÓPTERO OFICIAL

Para rematar este mes de septiembre tan aciago el presidente Sánchez ha visto de nuevo como se cuestionaba el uso personal que hace de los medios oficiales. El pasado verano Sánchez utilizó el Falcon para acudir al festival internacional de Benicassim. La vicepresidenta Carmen Calvo calificaba de agenda cultural del presidente el viaje.

Pero la cosa no se detuvo ahí. Ahora también sabemos que Sánchez viajó en helicóptero oficial a la boda de su cuñado y movilizó a 50 efectivos. Para ello utilizó el Super Puma del Ejército, asignado al Presidente, para desplazarse con su mujer a un evento privado.

Con el final de septiembre no se han acabado los problemas para el Gobierno de Sánchez. El segundo día de octubre Quim Torra ya ha lanzado una amenaza que puede hacer tambalear al Gobierno: o se le permite hacer un referéndum vinculante o le retirará su apoyo. Pedro Sánchez sigue recibiendo malas noticias aunque septiembre haya acabado.

CUANDO TE CONOCEN POR SER *Mr. Handsome, EL PRESIDENTE GUAPO

Durante su viaje por tierras americanas algunos medios, incluso, le han calificado de tan guapo como George Clooney y en Europa se le compara con Antonio Banderas. La edición estadounidense de la revista 'ELLE' titulaba un artículo firmado por R. Eric Thomas como "Pedro Sánchez asalta el poder (y mi corazón) como nuevo primer ministro de España".