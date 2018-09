Delgado insulta a Marlaska en las grabaciones de Villarejo: "Es maricón"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, el juez inhabilitado Baltasar Garzón y el comisario retirado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo han matenido a lo largo de los años una relación estrecha. Así lo evidencian unos audios difundidos de una comida donde participaron los tres celebrada en octubre de 2009 junto a varios policías. La cita se produjo en el restaurante Rianxo para celebrar una medalla concedida a Villarejo.

La filtración de estos audios llevó ayer a PP y Ciudadanos a elevar la presión sobre Delgado, que primero aseguró no tener relación alguna con el excomisario. Unos nuevos audios publicados este martes ponen de nuevo contra las cuerdas a la ministra al insultar llamando "maricón" a quien es hoy un compañero del Consejo de Ministros: Grande-Marlaska.

Durante la comida, el tema de la homosexualidad surgió después de que Villarejo expresara su fidelidad a Garzón tras la época del informe Veritas, encargado por los responsables policiales y políticos del Ministerio del Interior de 1994 con la finalidad de desacreditar al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

(Audio publicado en Moncloa.com)

Villarejo: "Ese maricón que tienes al lado lo sabe, que yo sí que soy amigo incondicional como creo que intuyes. Lo que necesites, lo que haga falta".

Garzón: "En eso estamos".

Delgado: "¿Puedo contar lo de éste?".

Garzón: "Sí".

Delgado: "Un maricón".

Villarejo: "¿Quién es maricón?".

Delgado: "Marlaska".

La conversación continúa y, de nuevo, el actual ministro del Interior vuelve a aparecer:

Garzón, a Villarejo: "¡Eres un mal necesario!".

Villarejo: "Muchas gracias, hombre".

Enrique García Castaño: "Pero no tenía más que cruzar al otro lado de la acera y ya estaba mejorado".

Villarejo: "Pobre de mí".

García Castaño: "No sé si me iría mejor con Marlaska".

Delgado: "Porque te gusta y te pone".

García Castaño, entre risas: "Eso de te quiero un huevo y...".

Villarejo: "Te gusta, y te pone y te motiva" (risas).

Delgado: "Eso, eso, las dos cosas..."

Garzón: "Es como un siamés, hostia... Cuando las pasas jodidas, cuando 'Balta' está bien, me ha jodido y luego me quita porque le he jodido".

Delgado: "Luego vas y le sacas las castañas... Va 'Balta' y lo arregla".

Villarejo: "Cerebro privilegiado el de ese cabrón".

Delgado: "'Balta' lo arregla, que ya llega y tú tranquilo, ya llegar y lo arregla. Y 'El Mundo', titular. Manda cojones".