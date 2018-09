Marlaska, sobre los audios de Delgado: "Lo importante son los hechos, no las palabras"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se siente ofendido por su compañera de gabinete Dolores de Delgado y ha insistido en que más allá de las palabras, lo importante son los hechos. Marlaska ha reiterado estas manifestaciones en los pasillos del Senado antes de la sesión de control al Gobierno ante las preguntas de los periodistas, que han querido saber si la grabación difundida hoy en la que supuestamente la ministra de Justicia le llamaba "maricón" le habían ofendido. Tras reiterar que lo importante son los hechos y no las palabras, el titular de Interior ha dicho también que Delgado no tenía por qué disculparse, porque para hacerlo se ha tenido que ofender o haber querido ofender.

A primeras horas de esta tarde, el Ministerio de Justicia ha matizado que si Delgado se refirió en esa conversación a Marlaska utilizando ese término, en ningún caso pretendía denigrarlo por su homosexualidad. Más allá de esta polémica, a la que Marlaska ha restado importancia, el ministro del Interior ha considerado que lo importante es que todos aprovechen cualquier momento para "reivindicar la diversidad y la igualdad" y peleen por ello.

Porque, según su criterio, el Gobierno de Pedro Sánchez es "el Gobierno de la igualdad y la diversidad", un Ejecutivo "feminista y cohesionado" donde "hombres y mujeres" trabajan "estupendamente bien". Tras resaltar que "hablar de obviedades en una España del siglo XXI" a veces le "cuesta mucho", ha considerado que no hay que centrarse en unas palabras "en abstracto", sino que "hay que ir a los hechos, a lo que una persona es, representa y quiere ser".

Se ha mostrado orgulloso de poder pertenecer al Gobierno de Sánchez, la "mayor responsabilidad que se ha puesto en mi persona", ha resaltado Marlaska antes de afirmar que los miembros del Ejecutivo son un ejemplo de este país, que es "diverso e igual". Y ha concluido: "Seguiremos en nuestro puesto de trabajo, colaborando y empujando para que este país sea un poquito más igual", sobre todo para las mujeres.