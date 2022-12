El PSOE confirma la expulsión de Joaquín Leguina por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021

El PSOE ha suspendido de militancia al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, a quien habían abierto un expediente de expulsión en 2021 por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas. Dicho expediente fue fechado el 6 de mayo de 2021, dos días después de que se celebraran los comicios en los que la líder de la región duplicó sus apoyos.

El Partido Socialista también abrió un expediente a Nicolás Redondo Terreros, por entender que ambos habían pedido el voto para la presidenta de la comunidad de Madrid, a quien acompañaron en un acto de la campaña previo a las elecciones. La decisión fue adoptada en la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas posterior a estos comicios.

Leguina se pronunciaba en TRECE tras la apertura de su expediente

Tras conocer la noticia, Leguina, colaborador habitual de 'Herrera en COPE', valoraba lo ocurrido en 'El Cascabel' de TRECEy explicaba cómo había conocido la noticia. En primer lugar, apuntaba haberse enterado "por los medios de comunicación", pero estar "muy tranquilo".

En cuanto a las acusaciones del PSOE, asegurando que había pedido el voto para Ayuso, Leguina explicaba que en ningún momento se posicionó a favor de la candidata del Partido Popular: "Yo no he llamado a votar a Ayuso, pero es que ha ganado en todos los distritos de Madrid, algo que no había pasado jamás. Yo le tengo que dar la enhorabuena a esta señora, a la que tengo aprecio, además".

Además, el último presidente del Partido Socialista en Madrid, esperaba que dicho expediente se quedara en una simple estrategia perpetrada por el sanchismo. "Yo creo que no me van a expulsar. Van a hacer un paripé, como hace siempre Sánchez y sus amigos, y te meten en un proceso. Si se meten mucho y algún abogado me ayuda les llevo al juzgado. Eso sí, si algún abogado me ayuda, porque no estoy dispuesto a gastarme dinero en esta tontería. Si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto", eran sus palabras la noche del 6 de mayo de 2021. Sin embargo, año y medio después, su partido ha tomado la decisión de expulsarle del mismo.

¿Qué ocurrió con el expediente de Redondo Terreros?

El caso de Redondo Terreros fue archivado en septiembre de 2021 por entender el partido que este no había solicitado el voto para el PP. En aquel momento, el exdirigente socialista vasco consideró que la decisión de su partido, de archivar el expediente, "apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE".

Del mismo modo que Leguina, Redondo Terreros valoraba la apertura del expediente horas más tarde. En caso, lo hacía en 'Herrera en COPE'.Tachaba el procedimiento abierto contra ellos de "contradictorio" y, respecto a los hechos, el exsecretario general del partido en el País Vasco explicaba que no pidió "voto para nadie porque no era el momento".

En este punto, se mostraba crítico con el Gobierno de coalición: "He vuelto a decir lo que pienso, que un gobierno PSOE-Podemos es malo para el PSOE y malo para España", pero añadía que, al ser afiliado, "lo que no voy a romper es el núcleo moral que supone mi relación con el partido socialista, ni pediré un voto para nadie que no sea de mi partido, aunque esté en contra de la estrategia electoral", que en el caso de Madrid tachaba de "desastre".

