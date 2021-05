Joaquín Leguina, en TRECE: "Si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto"

El PSOE ha decidido este jueves abrir un expediente de expulsión contra el ex secretario general de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros y el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina tras acompañar a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo, según han confirmado fuentes socialistas.

Así lo han decidido en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, después de que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidiera con los históricos dirigentes del PSOE en una visita durante la campaña electoral a la Fundación Alma Tecnológica, de la que Redondo es presidente y Leguina patrono. Ayuso señaló que son ejemplos, a su parecer, de "estar siempre al servicio de los demás".

Horas después de que se conociera esta noticia, el propio Joaquín Leguina ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE para explicar cómo ha recibido esta noticia: "Me he enterado por los medios de comunicación, pero estoy aquí muy tranquilo".

El histórico líder socialista ha explicado cómo se gestó este encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid: "También invitamos a Gabilondo. Es una fundación pensada y creada por el que fuese jefe de Gabinete de Adolfo Suárez durante muchos años. Él murió y el legado lo ha cogido su hijo. Se dedica sobre todo a personas con problemas mentales y les ayuda a sacarles del agujero. Trabajan con caballos, porque tienen mucha eficacia. Fue Nicolás Redondo quien invitó a Ayuso, porque es el presidente, y naturalmente la recibimos con cariño y ella nos dedicó unas palabras también cariñosas. Yo dije después que no iba a votar a Pedro Sánchez, me pueden decir que Sánchez no se presentaba, pero desgraciadamente para el PSOE sí se presentaba".

Leguina ha explicado también que en ningún momento se posicionó a favor de la candidata del Partido Popular: "Yo no he llamado a votar a Ayuso, pero es que ha ganado en todos los distritos de Madrid, algo que no había pasado jamás. Yo le tengo que dar la enhorabuena a esta señora, a la que tengo aprecio, además".

En cuanto a esta estrategia del Partido Socialista, el último presidente del Partido Socialista en Madrid ha señalado que espera que se quede en una simple estrategia perpetrada por el sanchismo: "Yo creo que no me van a expulsar. Van a hacer un paripé, como hace siempre Sánchez y sus amigos, y te meten en un proceso. Si se meten mucho y algún abogado me ayuda les llevo al juzgado. Eso sí, si algún abogado me ayuda, porque no estoy dispuesto a gastarme dinero en esta tontería. Si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto".

También ha señalado que ha hablado con Nicolás Redondo sobre esta noticia: "Hablo todos los días con él. Nicolás no es de la Federación Socialista Madrileña. Es de Vizcaya y allí le están protegiendo, que quede claro. Le va a ser mucho más difícil echar del Partido a Nicolás que a mí".

En clave madrileña, Leguina ha querido destacar la mala estrategia de campaña seguida por el PSOE: "La estrategia de campaña del PSOE con Podemos ha sido horrible, pero, ¿qué fascistas había aquí? No se dan cuenta de que estamos en una etapa en la que hace cien años que acabó el fascismo. Han hecho una campaña horrible y han hundido a Gabilondo, al que tengo aprecio personal".

En cuanto al futuro político, el histórico líder socialista es partidario de realizar una especie de nueva transición para afrontar de forma unida todos los problemas que tiene España: "La socialdemocracia que creo Felipe González es el centro-izquierda. Es la moderación. Necesitamos una nueva transición para acabar con los problemas terribles que ahora mismo tiene España, que no solo son la pandemia y los muertos. También es el asunto económico y social, y para ello se necesita un acuerdo nacional, aunque Sánchez nunca está dispuesto".

Por último, al ser preguntado por la salida de Iglesias de la política, Leguina se ha limitado a hacer la siguiente afirmación: "Es una buena noticia".