Nicolás Redondo, en COPE: "No hay motivo para ningún expediente, salvo que hayan enloquecido”

El exsecretario general del partido en el País Vasco, Nicolás Redondo Terreros ha dejado claro en 'Herrera en COPE' que aún no ha recibido ninguna notificación sobre el expediente de expulsión abierto contra él y contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina por parte de la Ejecutiva Federal del PSOE al entender su apoyo a la campaña de la popular por acompañarla a una visita a un centro de personas con discapacidad de la que Redondo es presidente. “Cuando la reciba, decidiré cómo actuar”. Nicolás Redondo le ha contado a Carlos Herrera que en ese encuentro no se pidió el voto para Ayuso y que fue un mero acto institucional.

Redondo Terreros ha tachado el procedimiento abierto contra ellos de "contradictorio” y ha recordado que su "biografía" y su "herencia", "no se va a someter a ninguna discusión ante nadie, por nada que yo no haya hecho”.

Respecto a los hechos, el exsecretario general del partido en el País Vasco ha explicado que él preside la fundación “Alma tecnológica”, que tiene programas como la integración de personas con discapacidades en el mundo laboral o la equinoterapia. “Se nos ocurrió invitar a algunos partidos para que vieran el centro y la señora Ayuso aceptó inmediatamente, la recibimos y ella estuvo de una forma realmente exquisita, sin hacer campaña electoral”.

Yo no pido el voto para nadie que no sea de mi partido

En ese momento aclara, “no pedí el voto para nadie porque no era el momento". Además, ha señalado "yo no pido el voto para nadie que no sea de mi partido y no voy a mitines de otro partido y eso que me lo han ofrecido”.

"No hay motivo para ningún expediente, salvo que hayan enloquecido”

Redondo Terreros reconoce que cuando vio el interés despertado en los medios realizó varias declaraciones “para que no hubiera confusión” por lo que, ha insistido “no hay motivo para ningún expediente, excepto que hayan enloquecido”.

El expolítico recuerda que abandonó la política hace 20 años por “una apuesta muy radical de proponer un acuerdo con el Partido Popular para sustituir al Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco" algo que hizo "porque el PNV en aquellos momentos no estaba a la altura de las circunstancias. Allí bailaba la ignominia con la muerte”.

Se debe de ser ciudadano antes que afiliado a una tribu

Entonces, ha señalado “dije algo que mantengo, se debe de ser ciudadano antes que afiliado a una tribu".

En este sentido y antes las circunstancias actuales, “he vuelto a decir lo que pienso, que un gobierno PSOE-Podemos es malo para el PSOE y malo para España, porque un gobierno socialista no puede depender de Bildu que no se ha enfrentado éticamente a su pasado y mientras no lo haga no se puede depender de un partido que será legal pero es inmoral”.

Tampoco ha añadido, “un gobierno socialista no puede depender de un partido político que está haciendo un gobierno de una comunidad en la cárcel”.

Ahora bien, ha concluido “como también soy afiliado, lo que no voy a romper es el núcleo moral que supone mi relación con el partido socialista, ni pediré un voto para nadie que no sea de mi partido, aunque esté en contra de la estrategia electoral”, que en el caso de Madrid ha tachado de “desastre”.

