Protección Civil mantiene alerta por altas temperaturas hasta el lunes con máximas de 44ºC

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha anunciado que mantiene la alerta por altas temperaturas hasta el próximo lunes, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que espera un repunte de calor este jueves.

El Ministerio del Interior ha recomendado "mantener prudencia y precaución" debido a la persistencia de una "masa de aire cálido y seco" sobre casi toda España y que ha potenciado el avance de los incendios forestales, en especial en el norte y el oeste del país.

Hay que extremar precauciones ante el calor

Pese a que en las últimas jornadas se ha registrado un descenso en los termómetros, debido a las tormentas vespertinas y una mayor nubosidad, "el aumento de la estabilidad y la elevada insolación" darán lugar a un repunte en las temperaturas a partir de hoy, ha informado Protección Civil y Emergencias mediante un comunicado.

SITUACIÓN POR COMUNIDADES

Este jueves se prevé un incremento en las temperaturas que será más notorio en Galicia, donde se espera alcanzar los 36-38ºC en el interior, al igual que en las mesetas de la Península, cuenca del Ebro, depresiones del noreste y el sur de Baleares.

En el valle del Miño y Extremadura se llegará a los 38-40 ºC, mientras que en algunos puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se superarán los 42-43, de acuerdo con el último informe de la Aemet.

Esta tendencia de ascenso continuará los siguientes días y se extenderá a la mitad oriental, en el Cantábrico, donde este viernes se prevé que el calor sea "notable o incluso extraordinario" con temperaturas que alcanzarán los 38-39 grados de forma generalizada y superarán los 40ºC en algunos puntos.

Durante la misma jornada se espera que en el resto de la Península y Baleares, salvo en zonas de montaña, se alcancen los 36-38 ºC y se superen los 39-40 en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

El fin de semana, sábado y domingo, serán los días más cálidos con temperaturas máximas por encima de los 36-39 ºC de forma generalizada en Península y Baleares, salvo el área cantábrica, mientras que superarán los 40-42 ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero, aunque no se descarta que en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura se puedan alcanzar los 44 grados.

De acuerdo con la previsión de la Aemet, a partir del lunes comenzará un descenso térmico por el oeste gracias al ingreso de un masa de aire más fresca proveniente del Atlántico y el aumento de la inestabilidad, lo que podría darle fin a esta segunda ola de calor del verano.

La tendencia permanecerá sobre la Península y Baleares durante la próxima semana, aunque es probable que el lunes las temperaturas se mantengan elevadas en la mitad suroriental, llegando hasta los 40-42 ºC.

En el caso de las mínimas, los valores seguirán siendo elevados en gran parte del territorio, en particular el fin de semana, con 22-25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.