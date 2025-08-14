Estas son las tres bebidas que hidratan más que el agua y que puedes tomar en plena ola de calor, según un grupo de investigadores

En los días calurosos y en plena ola de calor, mantenerse bien hidratado es clave para el funcionamiento del cuerpo. Aunque solemos pensar que no hay nada mejor que el agua para calmar la sed, la ciencia ha empezado a cuestionar esta idea.

En los últimos años, diversos estudios han explorado cómo diferentes bebidas actúan en nuestro organismo, descubriendo que algunos líquidos podrían ofrecer ventajas inesperadas a la hora de retener fluidos y mantener el equilibrio interno.

El mito del agua

Durante años, hemos escuchado que no hay nada mejor que el agua para mantenernos hidratados. Esta creencia se ha convertido casi en una regla universal y nos suelen recomendar beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, es uno de los consejos más repetidos por médicos y nutricionistas.

Sin embargo, recientes investigaciones han comenzado a cuestionar esta idea, aunque el agua es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y cumple una función vital, no siempre es la bebida más eficaz a la hora de retener líquidos.

Algunas bebidas, por su composición específica en azúcares, electrolitos o proteínas, pueden ofrecer una hidratación más prolongada y eficiente.

Un grupo de investigadores de la Universidad de St. Andrews, Escocia, realizó un estudio que comparaba el efecto hidratante de varias bebidas. Por esto, analizaron cómo diferentes líquidos eran absorbidos y retenidos por el cuerpo a lo largo de varias horas.

Europa Press Imagen de recurso

El experimento consistió en administrar una cantidad concreta a los participantes y medir factores como la concentración de electrolitos y el nivel de hidratación general. A partir de estos datos, los científicos crearon un índice que permite evaluar qué bebidas hidratan de forma más eficiente.

Bebidas mejores que el agua

Se vio el efecto de 13 bebidas diferentes sobre el nivel de hidratación del cuerpo en un período de cuatro horas. El agua se usó como referencia con un valor base de 1 en el llamado 'Beverage Hydration Index (BHI)'. Sorprendentemente, la leche desnatada obtuvo una puntuación de 1,5, lo que indica que hidrata un 50 % más que el agua.

Además de la leche, existen otras bebidas que han demostrado tener un alto poder de hidratación como el zumo de naranja natural, que obtuvo una puntuación elevada en el índice, gracias a su contenido en agua, azúcares naturales, vitamina C y potasio, que ayudan a retener líquidos durante más tiempo.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

También destacan las bebidas isotónicas, diseñadas específicamente para reponer sales minerales y agua perdida durante el ejercicio físico, esto hace que su combinación de sodio, glucosa y otros electrolitos favorezca una absorción rápida.

¿debemos dejar de beber agua?

Obviamente no, a pesar de que algunas bebidas han demostrado hidratar más que el agua en determinadas condiciones, eso no significa que debamos dejar de consumirla. El agua sigue siendo la base fundamental de una buena hidratación en nuestro día a día, es accesible y no tiene calorías ni azúcares

Muchas de estas alternativas tienen un contenido calórico mayor, lo que las hace menos recomendables diariamente. Por lo que, más que reemplazar el agua, se trata de elegir la bebida adecuada en el momento que toca.