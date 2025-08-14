COPE
Fallece el menor que sufrió un golpe de calor en Bilbao en las piscinas de El Fango

El pequeño era integrante de un grupo de menores llegados desde Valencia con una parroquia

Hospital de Cruces en Barakaldo
Carlos Molina

El menor de 11 años, que resultó herido grave el pasado domingo en las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde, tras perder el conocimiento por un golpe de calor, ha fallecido en el hospital de Cruces, donde se encontraba ingresado en la UCI desde entonces, según han confirmado fuentes del Obispado de Bilbao.

El niño formaba parte de un grupo de menores de viaje con una parroquia procedentes de Valencia.

El pasado domingo, un grupo numeroso de menores presentaron golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad en las piscinas de El Fango. Entre ellos, el menor fallecido, que perdió el conocimiento cuando estaba fuera del agua. Le practicaron maniobras de  reanimación cardio pulmonar  y le trasladaron al hospital, donde no han podido salvarle la vida.

El incidente se produjo sobre las 16.00 horas y las piscinas se reabrieron a las 19.30 horas.

