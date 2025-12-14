Pedro Sánchez responde a Luis Argüello, tras plantear tres vías para superar el bloqueo institucional: "La cuarta opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este sábado a la Conferencia Episcopal durante su participación en un mitin en Cáceres. Tal como ha informado Antonio Herraiz, Sánchez se ha dirigido directamente al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, tras las declaraciones de este sobre la situación de bloqueo político en España.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Luis Argüello había planteado tres posibles vías para superar la actual legislatura sin presupuestos: una cuestión de confianza, una moción de censura o la convocatoria de elecciones. El presidente de la Conferencia Episcopal expresaba así su preocupación por la inestabilidad política del país.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha descartado de plano estas opciones y ha ofrecido su propia alternativa. "Yo lo que le digo al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, es que hay una cuarta opción, y la opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste", ha declarado el líder del Ejecutivo, reafirmando su intención de continuar como presidente.

"ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública"

Ante esta situación, la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, ha aclarado que "el hecho mismo de que los medios pregunten a la Iglesia su opinión sobre la actualidad desmiente que la Iglesia deba ser un agente ausente de la vida pública y la opinión social".

A través de la cuenta de X han añadido que "ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas".

Apoyo al candidato socialista en Cáceres

Las declaraciones se han producido en un acto de apoyo al candidato socialista y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien se encuentra imputado. Durante su discurso, Sánchez no ha hecho referencia a los casos de acoso sexual en su partido ni a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo sí ha abordado la polémica de las agresiones sexuales, felicitando al partido por su gestión. "A defender a nuestro partido como el partido feminista, que va a seguir dando paso, que va a apartar a los que no respetan a las mujeres, pero que fundamentalmente las va a respetar dentro del partido y fuera, porque somos el partido que avanza y da avance a este país", ha afirmado.