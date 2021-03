Los socios de Sánchez dan la espalada al PSOE y otras noticias que debes conocer antes de salir de casa

1. Los socios de Sánchez dan la espalada al PSOE al votar en contra de levantar la inmunidad a Puigdemont

Europa Press

Nuevo frente abierto en el seno de la coalición. Podemos, Izquierda Unida, Bildu y el PNV votarán en Bruselas en contra de la moción presentada para solicitar el suplicatorio del Tribunal Supremos, que busca poner fin a la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín.

2. El futuro de Puigdemont, en manos de Bélgica, el país donde "la negativa a la extradición es una tradición"

STEPHANIE LECOCQ / EFE

Carles Puigdemont vuelve a estar en el punto de mira esta semana. En tan sólo unas horas, el expresidente de Cataluña conocerá, al igual que sus compañeros Toni Comín y Clara Ponsatí, si el Parlamento Europeo le levanta la inmunidad. Todo apunta a que la votación va a decantarse en contra de los independentistas, que aun así buscarán un resultado lo más ajustado posible.

3. Fernando Simón, sobre la recomendación que le hizo a su hijo el último 8M: "Quizá fui imprudente"

EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que "quizás" fue "imprudente" al decir el año pasado que si su hijo le preguntaba por ir a la manifestación del 8M le diría "que haga lo que quiera". "Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer", ha sentenciado.

4. El Gobierno aprobará en Consejo extraordinario las ayudas de 11.000 millones para sectores como el turismo

El Gobierno celebrará el próximo viernes, 12 de marzo, un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el nuevo paquete de ayudas por importe de 11.000 millones de euros para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus en algunos sectores.

5. Francisco hace un repaso de su viaje a Irak y mira al futuro: "Caridad, amor y fraternidad son el camino"

"La caridad, el amor y la fraternidad son el camino a seguir". Lo dijo el Papa conversando con los periodistas en el vuelo que desde Bagdad lo traía de regreso a Roma, tras el histórico viaje de cuatro días a Iraq.