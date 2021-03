Fernando Simón, sobre la recomendación que le hizo a su hijo el último 8M: "Quizá fui imprudente"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que "quizás" fue "imprudente" al decir el año pasado que si su hijo le preguntaba por ir a la manifestación del 8M le diría "que haga lo que quiera". "Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este lunes el director del CCAES en rueda de prensa al ser preguntado por las manifestaciones celebradas por el Día Internacional de la Mujer. "Son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta y no le voy a decir a mi hijo lo que puede o no hacer", ha subrayado. No obstante, Simón ha apuntado que lo que sí va a decirle a su hijo es "que esté bien informado y que trate de ser lo suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que expone a los demás". "Fuera de eso no tengo nada que decirle a mi hijo", ha concluido.

"Otra forma de solidaridad es mantener las distancia", ha reprochado. "No es una cuestión de participar o no en unamanifestación o en un evento, sino que es una cuestión de actitud". Fernando Simón ha insistido, de hecho, que España no se encuentra en una situación en la que se puedan favorecer este tipo de eventos. "Hay muchas cosas que están permitidas y la gente no hace de forma rutinaria", ha criticado.

El experto de Sanidad se ha referido a los últimos datos de los informes de Sanidad, sobre lo que ha dicho que "las variaciones de las comunidades autónomas se están estabilizando". En este punto, se ha referido a la evolución de Canarias, que "tiene una evolución particular del a pandemia". Ha defendido que las islas "han mantenido los niveles más bajos de incidencia de España". Sin embargo, ha criticado que en estos momentos se están relajando las medidas "y no somos capaces de compensar el relajar unas medidas con reforzar las vigentes. Si no conseguimos mantener el control de la transmisión, puede haber una evolución más rápida". Precisamente sobre la mayor transmisión, ha asegurado que el problema son "unas nuevas variantes nuevas más transmisibles que hay que controlar", aunque también ha defendido que la estrategia de vacunación está teniendo sus efectos en la misma.

"Los casos que estamos notificando ahora son muy distintos a los de marzo", ha asegurado. "No podemos pensar que todas las medidas que se están aplicando en todas las comunidades tengan que ser las mismas pero podemos plantear una base mínima para períodos de alto riesgo", ha indicado el experto del CCAES. En primer lugar ha pedido que deberían "ser pocos, iguales para todos y que se apliquen muy bien".