El momento más tenso entre Ana Rosa y Antonio Maestre por las amenazas a periodistas: “¿Tú estás en la calle?”

La presentadora de televisión, Ana Rosa Quinta, y el periodista, Antonio Maestre, ha vivido uno de los momentos más tensos en directo en un debate sobre las agresiones a los periodistas en el que se han mandado acusaciones cruzadas sobre quién había “salido más a la calle”. El tertuliano de El Programa de Ana Rosa explicaba las amenazas que había recibido cuando la directora del matinal de Telecinco le recriminaba: “Todos tenemos mensajes que son como para ir a la comisaria, te enseño 10”.

En ese momento, Maestre matizaba que las que él recibía sí eran verdaderas amenazas. “No, te hablo de amenazas reales, gente que ha estado buscando la dirección de mi casa”. En ese momento, Ana Rosa respondía de manera tajante: “Bienvenido al club”.

La presentadora del programa cogió carrerilla en ese momento y recriminó a Maestre que hablara de estar en la calle: “¿Pero tú estás en la calle Maestre? Ni tu ni yo estamos en la calle”, le espetaba. El tertuliano, enfadado repondía: “Perdona Ana, yo sí estoy en la calle. Yo he estado en Via Laietana, en Barcelona, en las amnifestaciones independentistas. Que tu no salgas a la calle no significa que yo no salga a la calle. Tu no sales a hacer de reportero, yo sí”.

“Es que tú eres reportero”, argumentaba de vuelta Ana Rosa, a lo que respondía Maestre: “Yo hago todo, yo sí salgo”. En ese momento, intervenía Eduardo Inda en la conversación para mofarse de Maestre: “Eres como Dios, estás en todas partes”. “Yo soy autónomo y me tengo que ganar la vida”, se defendía el periodista. Ana Rosa intentaba pedir disculpas a la audiencia, que “le importa poco lo que me pase a mi, a ti y a Inda”. Sin embargo, ambos mantenían que no era el caso porque estaban “hablando de amenazas a periodistas”.

Una discusión que ha tenido gran cantidad de reacciones en redes sociales.

