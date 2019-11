La tremenda bronca entre Anabel Alonso y Fran Rivera a cuenta del machismo

El torero Francisco Rivera Ordóñez y la actriz Anabel Alonso han tenido una tremenda bronca en el programa de Antena 3 'Espejo Público'. Ambos mantienen posiciones políticas antagónicas de manera pública, ya que el torero es simpatizante de Vox, mientras que la actriz se ha mostrado cercana a la izquierda y muy crítica con las posiciones del partido de Santiago Abascal.

El desencuentro entre ambos proviene del pasado mes de mayo, cuando el torero pronunció unas desafortunadas palabras en el mismo programa de televisión, tras el suicidio de una trabajadora de Iveco cuyo vídeo sexual había sido difundido por sus compañeros de trabajo.

Aquí esta el video de Fran Rivera. Que cada uno juzgue por si mismo. pic.twitter.com/2gaO7U6oEM — Luni ☾✨ (@LunitaGH_) May 29, 2019

La actriz aprovechó el momento para entrar al trapo y atacar directamente al torero a través de su cuenta de Twitter.

A ver Fran, querrás decir los hombres como tú. https://t.co/FHJxemubn6 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) May 29, 2019

Meses después, aprovechando que Anabel Alonso ha ido al programa de Susanna Griso para promocionar su serie de televisión, Fran Rivera, que es colaborador de Espejo Público, le ha recriminado a la actriz sus palabras en aquel momento.

"Tú dices, 'los hombres somos incapaces de tener un vídeo de esa índole y no enseñarlo'", empieza Alonso, "y yo dije, querrás decir los hombres como tú, porque yo no doy por supuesto que los hombres tengan un vídeo de esa índole y lo tengan que enseñar".

"Perdóname, pero no tienes razón", interrumpe Rivera, "cuando digo los hombres como yo, lo digo de una manera genérica, para no acusar a nadie. No tienes razón. Un día me metiste en un grupo de hombres maltratadores, machistas, etc. Entiendo que es un insulto a mí que no me conoces de nada, porque yo desprecio a ese tipo de hombres. Lo dije de forma genérica".