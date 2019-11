Laura Borràs intenta censurar a Vox en el debate de TV3 y Cayetana Álvarez de Toledo le pone en su sitio

TV3, la criticada televisón pública catalana ha organizado un debate. En este, en sus primeras intervenciones, ya se han podido observar la tensión que se vive, no solo entre partidos, también en las calles. En este contexto, Laura Borràs, representante de 'Junts per Cat' (partido del fugado Puigdemont), ha comenzado criticando a la formación de Santiago Abascal, con la que ha tomado una decisión de corte censora, que la propia Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado.

En concreto, la política independentista ha querido silenciar al partido de Abascal, representado por el diputado en el Congreso, Ignacio Garriga, ignorándoles. Borràs ha asegurado que "es importante para nosotros" y acto seguido ha empezado cargar contra Vox: "Por primera vez en la television pública compartimos el espacio de debate con un partido de extrema derecha", aseguraba. "Un partido fascista, racista, xenófobo y homófobo. Y nosotros sabemos que al fascismo se le combate y no se le ignora y le combatimos en la calle y en las instituciones", decía en referencia a Vox.

Laura Borras describe a Junts Per Cat pic.twitter.com/1o3GSQ0u6s

A pesar de esta palabras, Borràs ha decidido no "combatir" a la formación que representaba Ignacio Garriga y ha decidido "ignorarlo, porque no queremos normalizarlo como actor politico".

El mensaje de Borràs ha generado mucha polémica, pero también ha recabado aplausos de independentistas ilustres, como Pilar Rahola. Esta, que se encontraba siguiendo el debate, ha aplaudido a su compañera ideológica: "Muy bien, Laura Borràs denunciando la normalización del fascismo nada más empezar el debate", seguido del hashtag #StopFascismo.

No ha habido que recurrir a las redes (aunque no tienen desperdicio), para encontrar una respuesta digna de mención, ya que, la propia representante del PP en el debate de TV3, Álvarez de Toledo, ha hablado claro y contundentemente a Borràs: "Fascismo es jalear la violencia contra los demócratas, que es lo que hacen ustedes".

�� @cayetanaAT al presentador de @tv3cat , procesado por el #1O : "Ustedes no han construido una nación, han construido una secta. Han pagado 8 millones de euros a una productora que llama ‘putos perros de mierda’ a los @mossos " #DebatTV3 #PorTodoLoQueNosUne #votaPP pic.twitter.com/OHd0ULKRpz

Ahora sí, estos han sido algunos de los comentarios vertidos en redes sociales sobre las palabras y censura de Borràs, el jaleo independentista de rahola y la contundente respuesta en favor de Vox de Cayetana:

Cayetana Álvarez de Toledo volvió a convertirse en el centro de la polémica. Horas antes de su participación en un debate televisivo en TV3, ha arrancado varios lazos amarillos que por el ente público catalán se encontraban.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona ha arrancado varios lazos amarillos atados en la barandilla de una escalera de los estudios de TV3 y los ha tirado a la papelera.

He dejado los lazos en su sitio. @TV3 pic.twitter.com/wQo4oefvEK

Álvarez de Toledo ha participado este martes, en el debate de candidatos a las elecciones generales del 10 de noviembre en Cataluña, en TV3, junto a Gabriel Rufián (ERC), José Zaragoza (PSC), Jaume Asens (En Comú Podem), Laura Borràs (JxCat), Inés Arrimadas (Cs), Ignacio Garriga (Vox) y Mireia Vehí (CUP).

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH