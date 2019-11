La dura reflexión de Ana Rosa contra los “comunistas” y quienes llaman a Vox “fascistas”

La presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana, ha arremetido este miércoles contra los que ha llamado “comunistas” y ha reflexionado sobre los “periodistas” que llaman “fascista” a Vox. Lo ha hecho durante el programa de Telecinco, El Programa de Ana Rosa, y durante el debate especializado en los proyectos económicos propuestos por cada partido que se presenta a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Ha sido concretamente durante el análisis del programa electoral de la formación política Vox, que preside Santiago Abascal, que Ana Rosa ha defendido que, en ocasiones, "los periodistas tal vez nos equivocamos. Los de Vox ni son franquistas ni son fascistas".

Además, durante el debate con los tertulianos que acompañaban a la presentadora en la mesa, Ana Rosa Quintana especificaba que “después de lo que ha pasado en la Unión Soviética, no puedes ser comunista, no se puede”. Uno de sus colaboradores le respondía: “Yo, como mínimo, no lo sería. Pero, el beneficio de la duda, aunque lo seas...”

#A4DiasParaVotAR según la lumbreras de las mañanas, Ana Rosa dice : 《 No se puede ser comunista 》...@telecincoes una jubilación honrosa a esta señora ..lo de blanquear a #VOX y #Abascal el entierro de la momia los pre y los pos,los señoros fascistas de tertulianos..infumable pic.twitter.com/x96IxQ9ygg — Marilyn la roja (@marilynlaroja) November 6, 2019

En ese momento, la presentadora le interrumpía para continuar con su hipótesis de la imposibilidad de ser comunista: “Se puede ser socialista, de toda la izquierda que tú quieras, lo que quieras. Pero el comunismo se sabe que ha fracasado”.

Unas declaraciones que han provocado una gran cantidad de reacciones acaloradas en redes sociales de crítica hacia la presentadora, que entroncaban con su defensa del partido de Santiago Abascal.

No soy comunista pero tras lo que ha dicho Ana Plagio Quintana me dan gana de tatuarme la hoz y el martillo, ir de vacaciones a Rusia y llevar camisetas con lemas marxistas del tipo Ana Rosa me come la plusvalía. — Tirant1980���� (@tirant1980) November 6, 2019

La “demócrata” Ana Rosa Quintana dice que “no se puede ser comunista”. https://t.co/OfP3ZGXEcB pic.twitter.com/JzDcTqBXEZ — Javier Parra (@javier_parra) November 6, 2019

ANA ROSA QUINTANA, sobre Vox: "Ni son franquistas ni son fascistas"



La conductora del programa ha criticado las interpretaciones que los periodistas hacen de algunos partidos.



"No se puede ser comunista", ha añadido la presentadora.https://t.co/M0mQtL0HOm pic.twitter.com/XboNN3FCuJ — tomeu borrego (@cherinola) November 6, 2019

Me imagino a los chavales tirando el manifiesto comunista y los bustos de Lenin porque doña Ana Rosa Quintana ha confirmado la verdad https://t.co/DzmrdgKQRe — Javu (@jabubas4) November 6, 2019

Curiosamente, Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox, concedía recientemente una entrevista al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde se vivió cierta tensión cuando ha salido a la palestra el tema de la “manipulación mediática”.

Hay medios que manipulan tanto la información como las encuestas, que al final siempre “se equivocan”. Pues hay quien se escandaliza por decir algo tan obvio! pic.twitter.com/mscxMEKUjz — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 8, 2019

“Se va a poner en guerra contra los medios”, le comentaba la presentadora al dirigente de Vox. “No tenemos ninguna guerra contra ellos. Los medios sí que han tenido una con nosotros de absoluta ignorancia. Ahora manipulan, tergiversan y mienten sobre cosas que decimos. Así que vamos a los españoles a través de redes sociales y en algún medio”, ha contestado el responsable de Relaciones Exteriores de Vox.