Esparza (presidente de UPN): “Las organizaciones necesitan respirar, gente que vega con ilusión”

Este domingo 28 de abril se celebra el decimotercer Congreso de UPN en el hotel Tres Reyes de Pamplona. Una cita en la que los militantes de esta formación deberán renovar sus líneas programáticas de actuación y elegir a quienes van a dirigir el proyecto regionalista en los próximos años. Ya se sabe que, a partir de este domingo, Cristina Ibarrola será la nueva presidenta de los regionalistas. Dirigirá la formación con Alejandro Toquero como vicepresidente, Cristina Sota alcaldesa de Tafalla entre 2007 y 2015, como secretaria general, y Mario Fabo, alcalde de Marcilla desde 2015, como secretario de organización.

Cristina Ibarrola, sustituirá al actual presidente, a Javier Esparza, quien no opta a la reelección. Y que dice adiós a la presidencia después de ocho años. Vamos a conocer cuál es su sentir en estos momentos.

Javier Esparza deja de ser el presidente de UPN UPN cambia de líder en su 13º Congreso Pamplona 26 abr 2024 - 11:25

#13CongresoUPN



Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a los órganos del partido que se renuevan en el 13º Congreso de Unión del Pueblo Navarro.



Se ha presentado una única candidatura para la presidencia, vicepresidencia y secretaría general formada por Cristina… pic.twitter.com/lHECZqqT40 — UPN (@upn_navarra) April 12, 2024





Javier Esparza es presidente de UPN desde septiembre de 2015, cuando ganó la votación y sustituyó a Yolanda Barcina. Esparza logró 750 votos (57 %). Los otros dos aspirantes al cargo fueron la senadora Amelia Salanueva, que logró 504 votos (38 %) y la exconsejera María Kutz 51 (4 %).

El todavía presidente de UPN Javier Esparza ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra a dos días de que se celebre el Congreso de UPN. Esparza ha asegurado que a partir de ahora se pone al servicio de lo que diga el partido, de lo que digan los próximos dirigentes. Aunque no ha aclarado si seguirá siendo portavoz parlamentario.

“Cuando se toma una decisión, estaba bien meditada, pensada. Creo que era lo mejor para mí, para UPN y para Navarra. Estoy muy tranquilo, contento de que llegue el 28”, indicaba Javier Esparza.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por otro lado, se ha mostrado satisfecho y convencido de la decisión que tomó en enero. “Las organizaciones necesitan oxígeno, necesitan gente nueva, necesitan respirar, necesitan gente que venga con ilusión. Gente que pienso lo mismo que uno, que tiene los mismos valores, los mismos principios, la misma ideología, pero que comuniquen de otra manera. Que hagan las cosas de otra forma”.

Esparza se va con la espina de no haber podido ser presidente de Navarra después de haber ganado tres elecciones. “Yo quería ser presidente, por eso me presentaba y para eso trabajaba. Pero te das cuenta de que es imposible, no por ti. Yo no me lo tomo como algo personal, sino porque estratégicamente los socialistas decidieron que iban a estar con Bildu”. Ha indicado que incluso le ofreció a Chivite ser presidenta sin haber ganado las elecciones, pero que ella decidió no querer sentarse.