Herrera, a Lastra: "A ver si te atreves a llamar fascistas a los que han salido de la cueva en Cataluña"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Uno, dos, tres, cuatro. En cuuatro días, si nadie lo impide, nos colocaremos delante de la urna con un sobre y una papeleta y diremos quién queremos que gestione esto, que no es fácil de gestionar. El panorama inmediato de una España amenazada desde una de sus esquinas por levantiscos individuos que utilizan la violencia, desde la inacción de muchos responsables políticos, para hacer frente a los desafíos del país y, además, por los malos augurios o presagios del panorama económico que tenemos por delante.

Bueno, ¿y eso? ¿Eso lo puede arreglar alguien? No lo sé, pero es lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Y en una de esas personas hay que confiar, en uno de esos equipos. Hay que confiar, sobre todo para hacer frente a un desafío que algunos indicadores nos dan.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Ayer conocimos los datos del paro, del INEM, datos de desempleo que hablan por sí solos porque el paro crece ya como en el peor momento de la crisis. El paro subió en octubre 98.000 personas, que es el peor registro desde 2012. Vale que octubre no es un mes bueno normalmente para el trabajo, para el empleo, pero este ha sido doblemente malo. Cuando el paro te sube el doble que el año pasado, a ti alguna alarma si tienes la cabeza en tu sitio se te tiene que encender. Y tú alguna decisión tienes que tomar, a ser posible que no sea subir las cotizaciones sociales, subirle impuestos a las empresas, subir el sueldo mínimo interprofesional obligatoriamente y subir los impuestos a los ciudadanos porque en una situación de contracción económica arriesgas mucho con todo eso. Y, sobre todo, procurar no gastar más de lo debido y no dejar de invertir. Es evidente.

Bueno, pues acabénse ustedes de preocupar cuando pasa todo eso y no hay una sola reacción. Vamos, ni El País lo lleva a portada, es decir, que el presidente en funciones ignore el asunto del paro en su mitin de ese día. Y luego, además, que te salgan los clásicos: que te salga la nini por excelencia, Adriana Lastra, y por desviar la atención empieza a hablar del fascismo.

Vamos a ver, ¿de verdad te crees que España es un país lleno de fascistas? ¿De verdad crees que hay tanto fascismo en España, es decir, que andan por ahí fascistas sueltos amenazando la vida de los demás? Hombre, alguno hay, pero normalmente suele estar enmascarado en las formaciones políticas que más acusan de fascistas a los demás. Con irse a Cataluña a dar una vuelta hay suficiente.

Bueno, pues esto del facha, facha, que es adonde más llega la reflexión política de algunos. Pero es que luego hay otras explicaciones que también yo me tengo que poner en reserva cuando me están tomando por idiota, por imbécil, es decir, sube el paro 100.000 personas en octubre y el ministro Ábalos para una explicación inenarrable.

Claro. ¿Es que cómo no se nos había ocurrido antes? Sube el paro porque es que incluso hasta los que no quieren trabajar quieren tanto a este Gobierno que van a apuntarse. ¡Vamos al INEM a apuntarnos con la confianza que nos dan esta gente! ¡Vamos, que nos va mal de lo bien que nos va! Vamos, eso es un insulto a la inteligencia evidente, pero no tienen ningún recato en soltarlo a la ligera.

Mientras tanto, el otro asunto cara a las elecciones del domingo es la preocupación basada en hechos anunciados de que la jornada de reflexión y la jornada de votación en Cataluña se vea alterada en el orden público por horas de estos. Miren, los que han salido de la cueva, los fascistas, a ver si llamas a estos fascistas, hombre, a ver si a estos, que es a los que tienes que llamar fascistas, les llamas fascistas

Y la Generalidad dice que lo que va proteger no es la garantía de la reflexión el sábado y el derecho a la votación tranquilo el domingo. No, no, lo que va a garantizar es el derecho a la protesta, que es una forma de decir que con quien está es con aquellos que quieren impedirle a usted votar en paz y que se van a manifestar, van a actuar deliberadamente en colegios donde ellos sepan que se votan más constitucionalismo. Ya lo verán. Porque es la misma Generalidad que dice no está pasando nada más, que el otro día en lo de los reyes, en el Palacio de Congresos, "no, bueno, había algún empujoncito o alguna palabra malsonante", pero que no, que eso fue culpa, en cualquier caso, de los que iban a pie. ¿A quién se le ocurre ir a pie por calles que se sabe que siempre serán nuestras? Pues eso lo ha dicho Miquel Buch. No se cansen de oír esta intervención.

¿Que vas a pie? Pues te jodes porque la calle siempre será nuestra, porque el que ha dicho eso, que es el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña es uno de ellos, uno de los que están en la calle atizando. Eso no sé si es fascismo, pero nunca, a ver, Adrianas de España, nunca les acusáis de fascistas, hasta que os pase a vosotros, que ya veremos.

¿Ante ese panorama qué puede ocurrir y ante la arrogancia que tienen los Roger Torrent, el presidente de eso, que se quieren creer que es un parlamento, el Parlamento catalán, diciendo que no va a consentir la censura? La censura es lo que él entiende las advertencias del Tribunal Constitucional.

Bueno, miren, más allá de que a pesar de todo algunosn todavía siguen teniendo rendijas para ponerles a caer de un burro en la propia TV3, como ocurrió ayer con Inés arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo, que estuvieron las cosas sencillamente magníficas, el independentismo anda preocupado con lo que ayer publicó en el Boletín Oficial del Estado, que es el Real Decreto-Ley aprobado el viernes por el Gobierno para bloquear la llamada República digital, esa especie de estado paralelo en Internet que pretendía impulsar la Generalidad. Ahí el Gobierno ha actuado rápido y sin complejos.

Y a todo esto, en un tono más jocoso si quieren, el mundillo indepe anda también muy preocupado por la amenaza lanzada por Pedro Sánchez en el debate, sobre que piensa traer a Puigdemont a España, que se entiende que lo que quería decir es que el Gobierno hará todo lo posible judicialmente para que triunfe la euroorden. Pero el que se aburre en Waterloo se ha puesto a darle vueltas al coco, tiene una pregunta muy corta y muy directa para el presidente. Está el hombre en un sinvivir.

El que está en un sinvivir es el casero de Waterloo como a este lo manden otra vez para España. Se queda sin cobrar los 4.000 € mensuales que cobra por la casa y que pagan los catalanes y el resto de españoles y... Sí, sí, porque a este parásito lo mantenemos allí.