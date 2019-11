El líder de Vox en Baleares recibe amenazas de muerte del "pancatalanismo" y esta es su firme respuesta

Existe una vertiente del independentismo catalán que se ha radicalizado. Pasamos de las imágenes de Barcelona en llamas al bloque que políticos como Bou (PP) que sufieron los escupitajos al intentar entrar en la entrega de premios Princesa de Girona. Esta vez, quien ha denunciado amenazas donde se le pone en la diana, ha sido el líder de Vox en Baleares y diputado en la pasada legislatura Jorge Campos Asensi.

En su cuenta personal de Twitter, Campos ha querido denunciar unas pintadas que han aparecido en la calle en las que ponía "Jorge Campos. Enemic des poble", que, en castellano se traduciría como "Jorge Campos. Enemigo del pueblo". Junto al mensaje, una diana dibujada, en clara alusión al diputado de la formación de Abascal.

Si creen que colocándome en el punto de mira voy a dejar de defender la identidad cultural de Baleares frente al pancatalanismo, la unidad de España y la libertad es que no me conocen. #EspañaSiempre #10N pic.twitter.com/9EQfuTC6iY

"Si creen que colocándome en el punto de mira voy a dejar de defender la identidad cultural de Baleares frente al pancatalanismo, la unidad de España y la libertad es que no me conocen", ha afirmado Campos oponiéndose con firmeza a una amenaza de muerte velada, y pintada sobre la pared.

Ante la denuncia de Campos, muchos han sido los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores, animándole a continuar con su labor política, como el de su compañero de partido Hermann Tertsch.

Están llamando en las televisiones y radios a criminalizar y tratar como "enemigos del pueblo" a todos los miembros de Vox. Para intimidar a los votantes de VOX. Tengo la impresión de que no van a lograr infundir el miedo para aliviar su pánico. Sin miedo a nadie ni nada,con Vox. https://t.co/SbF2TdBBLT

Además, estos han sido algunos de los mensajes que las redes le han dejado:

Ses Illes son ses Illes, por ejemplo el Rosellon hoy frances nunca fue catalan, sino del Reino de Mallorca, luego integrado junto a otros en la Corona de Aragon y finalmente en España no no son parte de Cataluña.

Quién celebra tu ausencia algo teme a tu presencia

Esto no es más que miedo

Me he ido que se las acabe los chiringuitos contratos a dedo.... Señal de que va por buen camino

Ya era hora que alguien controla al controlador y eso les acojona