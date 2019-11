Carlos Herrera insta a Pedro Sánchez a concederle una entrevista en COPE: "No vendrá"

Carlos Herrera ha querido referirse al 'desliz' de Pedro Sánchez sobre el control de la Fiscalía, y ha pedido al presidente en funciones que acepte una entrevista en la Cadena COPE.

"La de Sánchez es una declaración improcedente absolutamente sobre la Fiscalía y los fiscales, los cales puede que no sean independientes del todo pero desde luego sí que son autónomos y se ha demostrado además en este juicio del 1 de octubre. Estas son las chulerías y arrogancia absurda de un candidato que se pasa el día en los medios, pero que antes o después mete la pata. Sobre todo cuando tú tienes un concepto de las instituciones del Estado casi casi clientelar y de cortijo, que están a tu servicio de marketing político. Esto sale a 3 entrevistas por día, menos donde tiene que venir, que es aquí. Y eso que en Radio Nacional, el periodista hizo las preguntas que le tenía que hacer y además con la intención que tenía que hacer. Menudo cabreo tendrán en algunos despachos del ente. Compañero, me pondría a refugio, pero bueno se demuestra en estas cosas la independencia. Estaba preguntando lo que tiene que preguntar. Iba a Radio Nacional confiado también en que era su cortijo y salió escaldado. Pero verás como aquí no viene, aquí no va a venir. El teléfono sigue sin sonar lo tengo puesto aquí en la mesa toda la mañana por si de repente me llama alguien de la Moncloa.'Oye, que el presidente está muy interesado en ir mañana a tu programa'. Encantado. Como dice Javier Caraballo, a Sánchez se le está poniendo una cara de Susana Díaz, que ya sólo le falta la peluca. Pero todo se andará".