El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Según un auto, al que ha tenido acceso la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety, el juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

Peinado decide archivar el presunto delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".

Un auto de 39 folios pone fin a la instrucción

En un auto de 39 folios, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid comunica que ha tomado varias decisiones. La primera es que se termina la investigación y que con la documentación que tiene es con la que se va a juicio.

Las acusaciones, el pasado 1 de abril, pidieron prorrogar durante 6 meses más la investigación, cosa que se puede hacer en virtud de la ley. El juez dice que no, que ya no se prorroga más. Recordemos que Juan Carlos Peinado se jubila en septiembre; en caso de que hubiese ampliado 6 meses más el caso y que hubiese agotado esa próroga, nos hubiésemos ido hasta octubre y, por lo tanto, se hubiese abierto la puerta a la posibilidad de que un juez sustituto asumiera la causa,quizá con otro criterio.

Francisco J.Olmo El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante la clausuradel 41º Congreso Federal del PSOE

Y lo segundo y más importante es que, una vez terminada la instrucción, lo siguiente es el procesamiento, es decir, el mandarles a juicio. Se abrirá ahora un plazo en el que se va a poder recurrir y la Audiencia Provincial de Madrid tendrá, como ha tenido durante todo el proceso, la última palabra de lo que suceda.

Y hay un asunto importante y es que el juez retira el delito de intrusismo. Por lo tanto, termina la investigación, termina la instrucción con cuatro delitos que son malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y apropiación indebida.

En todo este procedimiento judicial, las decisiones del juez Peinado han sido revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid, que de hecho le ha corregido en múltiples ocasiones, pero el grueso de la investigación la ha mantenido tanto que dos años después se ha llegado hasta aquí.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, denunciaron al juez Juan Carlos Peinado por prevaricación, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió que no había cometido prevaricación.

El Gobierno asegura que el juez avergüenza a la profesión

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reaccionado con rotundidad cuando se ha enterado del auto del juez Peinado.

En la imagen: el juez Juan Carlos Peinado y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños

"Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados; el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda de que, en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer", ha dicho.