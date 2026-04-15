Mario Suárez enciende el debate y elige rival para el Atlético en una hipotética final de Champions: "Todos los atléticos te dirían que al Real Madrid, ni en broma"

El exjugador del Atlético de Madrid, Mario Suárez, ha generado un notable revuelo con sus declaraciones en el programa El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño. Ante una pregunta hipotética sobre una posible final de la Champions League para el Atlético de Madrid, Suárez ha ofrecido una respuesta que contradice el sentir general de la afición rojiblanca.

Preguntado sobre si preferiría enfrentarse al París Saint-Germain o al Real Madrid, el centrocampista no ha dudado en su elección. A pesar de que sabe que "todos los atléticos te dirían que el Madrid, ni en broma", su análisis es diferente. "Yo prefiero contra el Madrid que contra el PSG", ha sentenciado con claridad.

Para mí, es bastante mejor equipo el PSG que el Real Madrid, a día de hoy"

La razón detrás de su sorprendente elección es puramente deportiva y se basa en el estado de forma actual de ambos conjuntos. Para Suárez, el equipo parisino es superior al blanco: "Para mí, es bastante mejor equipo el PSG que el Real Madrid, a día de hoy". En su opinión, el conjunto entrenado por Luis Enrique es el rival a batir en Europa y considera que "al PSG hoy nadie le hace sombra".

El Madrid, por debajo del Bayern

El análisis de Mario Suárez no se ha detenido ahí, ya que también ha ofrecido su pronóstico para la semifinal entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Pese a que el equipo blanco compite en su torneo fetiche, el exjugador sigue viendo al conjunto alemán un peldaño por encima de los de Ancelotti.

"Sigo viendo favorito al al Bayer", ha comentado, reafirmando un pronóstico previo en el que había dado un "55-45% para el Bayer". Suárez ha reconocido que el Real Madrid "genera ocasiones aun estando mal", como se vio en el partido de ida, pero mantiene su confianza en el equipo bávaro para alcanzar la final.