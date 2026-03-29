El juez Peinado insiste en que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante la clausuradel 41º Congreso Federal del PSOE

El juez Juan Carlos Peinado insiste en su decisión de que el caso contra Begoña Gómez sea enjuiciado por un jurado popular, según ha informado Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE.

Esta determinación se produce a pesar de que la defensa de la mujer del presidente del Gobierno ha presentado un escrito recurriendo precisamente este procedimiento, mientras se mantiene la citación para que declare el próximo miércoles.

La defensa carga contra el juez

El abogado de Begoña Gómez, en su recurso, califica los argumentos del juez como falaces y meras "conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios".

Considera que lo único que ha quedado acreditado es la "voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla".

Además, la defensa advierte de que llevar el caso a un jurado popular puede afectar al derecho de su defendida como consecuencia del juicio paralelo que, aseguran, ya se ha producido en la opinión pública.

Un criterio ya cuestionado

No es la primera vez que el juez Peinado se inclina por esta vía, que ya fue cuestionada por una instancia superior.

La Audiencia de Madrid le advirtió el pasado febrero de que había adoptado esta decisión "sin reunir indicios concluyentes y consistentes", aunque el magistrado no parece tener dudas de que Gómez "realizó actividades de carácter totalmente privado" desde su "prevalente posición".

Los otros investigados se pronuncian

Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés ha solicitado el archivo de la causa y ha reprochado al juez que le impute un soborno inexistente.

Para defenderse, ha aportado un correo electrónico de Begoña Gómez en el que le pide un currículum para dar clase en su cátedra, mientras el defensor de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también ha mostrado su "perplejidad" por la decisión del juez.