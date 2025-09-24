De Imelda Marcos a Rosa Elena Bonilla, otras primeras damas que se sentaron en el banquillo

El mundo, la Tierra, atraviesa momentos convulsos. A finales de este mes de septiembre de 2025, se contabilizan 56 conflictos armados a lo largo y ancho de nuestro planeta. Las noticias relatan cada día lo que ocurre en la Franja de Gaza con la masacre que está llevando a cabo el gobierno israelí contra el pueblo gazatí; los medios de comunicación informamos de las incursiones, un día sí y otro también, de Rusia en Ucrania, una guerra sin cuartel que dura ya más de tres años.

Pero no hay que olvidar la guerra civil en Sudán, los enfrentamientos internos en Siria, Yemen o en el Cuerno de África.

En este mundo global, los ciudadanos sienten temor a un conflicto armado y desconfían cada vez más de los políticos que dirigen los designios de este mundo tan desprotegido. Desconfían además por los abusos de poder. En muchos países, sus dirigentes están bajo la lupa de la justicia por abuso de poder.

En España, ese cerco judicial rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, que se van a sentar en el banquillo.

Begoña gómez ante un jurado popular

La decisión del juez del Caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de juzgarla por malversación de caudales públicos por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y que el juicio sea por jurado popular conmocionaba a los miembros del Ejecutivo, que salvo el propio Sánchez (en Nueva York en la Asamblea General de la ONU), se encontraban en el Congreso de los Diputados en la sesión de control de los miércoles.

El titular del juzgado número 41 de Madrid mantiene cuatro líneas de investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del grupo Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense, la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

No será la primera vez que una primera dama se siente en el banquillo de los acusados. Sí, en España, pero hay más casos. Uno de los más conocidos es el de la ex primera dama de Filipinas, Imelda Marcos.

Imelda marcos, la mujer que acumulaba zapatos y no sabía que hacía mal

En 1990 era juzgada en Nueva York, Imelda Marcos por corrupción y blanqueo de capitales. La que fuera esposa del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, que llegó a ser Miss Manila, huyó al exilio en Hawái tras las revueltas en su país y la rebelión del Ejército.

En el avión no viajaban solos. En sus equipajes sacaron joyas, obras de arte, esculturas, divisas y otras propiedades valoradas en más de 15 millones de dólares.

En EE.UU. se inició un proceso judicial contra el matrimonio. A los Marcos se les acusó de malversación, corrupción, evasión de más de 200 millones de dólares en impuestos y lavado de capitales.

Rosario murillo, la esposa de daniel ortega que quiere heredar el régimen

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, está acusada de múltiples abusos de poder. Para los nicaragüenses, opositores al régimen de los Ortega, Murillo es el diablo con rostro de mujer. Algunos medios latinoamericanos la culpan de la muerte de su padre, de tristeza. Abandonó a su hijo, quien acuso a Daniel Ortega de violación años después.

A Murillo se la considera la verdadera dictadora, la que ordena ejecuciones de la oposición y la que promueve los abusos contra la sociedad nicaragüense.

Numerosos exiliados, víctimas de la represión de Ortega y Murillo, han presentado recursos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Donde no se la juzgará, de momento, será en Nicaragua por el control que ejerce el matrimonio sobre el sistema judicial nicaragüense.

Rosa Elena bonilla, la que se quedaba con el dinero de los pobres

Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, sabe lo que es sentarse en el banquillo de los acusados. Ella fue condenada a 58 años de cárcel por delitos de corrupción.

Una sentencia histórica por apropiación indebida de recursos del Estado y fraude. Su condena era la primera que marcaba el camino a prisión de una primera dama en América Latina.

¿Qué hizo Rosa Elena Bonilla? La ex primera dama hondureña fue condenada por el caso "La caja chica de la dama", al apropiarse de 500.000 dólares de donaciones internacionales y fondos públicos destinados a programas sociales, como el proyecto "Calzando a los niños de Honduras" que consistía en dotar de zapatos a niños de familias pobres.