"Para mí, cuestionar a Simeone, gane o no gane, es un error de los atléticos; es el momento de un gran entrenador que ha querido ser ninguneado"

La reciente clasificación del Atlético de Madrid para las semifinales de la Champions League ha reavivado el debate sobre la figura de Diego Pablo Simeone. Ante las críticas que hablaban de un "ciclo acabado", el periodista Manolo Lama ha salido en su defensa en Deportes COPE, cuestionando irónicamente si ya se han puesto "las urnas de ese famoso referéndum que algunos pedíais". Según Lama, en esa hipotética consulta, el Cholo ganaría por un abrumador 98% frente a un 2%.

El comunicador ha insistido en que no es el momento de los críticos, sino "el momento de un gran entrenador que ha querido ser ninguneado, masacrado, al frente de un equipo como el Atlético de Madrid". Para Lama, todo lo que consigue el técnico argentino "tiene valor doble", ya que compite en una liga con dos de los mejores equipos del mundo, el Real Madrid y el Barcelona. Ganar una liga en España, explica, "es ganársela a dos equipos, y eso es muy difícil".

EFE Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa previa al Atlético-Barça

Por encima de Luis Aragonés

Lama ha afirmado que cuestionar al Cholo "gane o no gane, para mí es un error de los atléticos", y ha ido un paso más allá al situarlo en el olimpo del club. "El Cholo va a ser el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, por encima de Luis Aragonés", sentenció, argumentando que su legado va más allá de los títulos que refrendan su trayectoria.

Cuestionar al Cholo gane o no gane, para mí es un error de los atléticos" Manolo Lama

Gestión de vestuario y valentía

Uno de los grandes méritos que Lama atribuye a Simeone es su capacidad para "gestionar vestuarios con egos" durante casi quince años. Puso como ejemplo de su autoridad decisiones como sentar a figuras como Oblak. "Este lleva 14 o 15 años con grandes jugadores y lo sigue gestionando", destacó el periodista.

EFE Los jugadores del Atlético celebran pasar a semifinales de Champions frente al Barcelona

Finalmente, Lama ha subrayado la dificultad de haber alcanzado las semifinales europeas con una defensa de circunstancias. Según relató, si en septiembre le hubieran dicho que la zaga que metería al equipo en semifinales estaría formada por "Nahuel, Le Normand, Lenglet y Ruggeri", se habría reído, poniendo en valor el trabajo del entrenador para sobreponerse a las dificultades y maximizar el rendimiento de su plantilla.