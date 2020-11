La inesperada decisión que ha tomado Irene Montero tras su bronca con Teresa Rodríguez

La titular de Igualdad en el Gobierno, Irene Montero, ha sorprendido con una inesperada decisión tras la tremenda trifulca que protagonizó este viernes con la ya ex líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a través de las redes sociales. Y es que ambas se enzarzaron después de que la ministra justificara a través de una entrevista en RNE el despido de la política gaditana mientras estaba embarazada en base a que “la política no para en permiso paternal”.

Unas palabras que no gustaron nada a Rodríguez que acudió a su perfil de Twitter a responder y despacharse a gusto contra la número dos de Podemos, con la que ya ha protagonizado tiranteces en el pasado por decisiones del partido, de manera directo o indirecta. Y es que tanto la diputada andaluza como su pareja, el alcalde de Cádiz, fueron algunas de las principales voces del partido que criticaron en su momento la decisión de Iglesias y Montero de comprarse el chalé de Galapagar en el que residen actualmente y que les costó cerca de 600.000 euros.

Las políticas feministas y de igualdad también lo son de conciliación. Los cuidados son uno de los pilares de la sociedad. Desde el Gobierno nos hacemos corresponsables de los cuidados e invertiremos 200 millones de euros para ayudar a las familias en el cuidado de hijos e hijas. pic.twitter.com/lEN3KdF2cl — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

Teresa Rodríguez, contra Montero: “Cambió de barrio”

Tras la expulsión de Teresa Rodríguez y otros seis diputados del grupo parlamentario Adelante Andalucía la ministra y la acusación de haberlo hecho mientras estaba embarazada, Irene Montero explicaba: “La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad”. Rodríguez no se mordía la lengua: “Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!”

Un ataque directo que tuvo respuesta por parte de la ministra de Igualdad: “Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso”. “No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo”, respondía la líder andaluza, y criticaba su vida personal: “Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio”, concluía.

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

La inesperada decisión de Irene Montero

Algunas figuras del feminismo en política como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se lanzaban a respaldar a la diputada gaditana en su enfrentamiento con Montero. En palabras de la líder naranja: “Unas declaraciones inaceptables y vergonzosas de quien es nada menos que la ministra de Igualdad”.

Tal ha sido la repercusión que ha tenido el enfrentamiento entre ambas políticas que no le ha quedado otra a la ministra de Igualdad que tomar medidas. A partir de este viernes, Irene Montero ya no solo no comparte partido con Teresa Rodríguez, sino que también rompe lazos en redes sociales: no la sigue en Twitter, por lo que, si la política andaluza la vuelve a criticar, ya no lo verá de forma directa.

Un enfado aparente al que parece que no se han sumado ni Pablo Iglesias y Enchenique, que mantienen a Rodríguez como uno de sus referentes en redes sociales.