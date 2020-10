El vídeo de Pablo Iglesias con Teresa Rodríguez que no gustará a Irene Montero tras sus ataques personales

Irene Montero y Teresa Rodríguez han protagonizado una de las discusiones en redes más sonadas de los últimos días. El motivo tras la bronca entre las políticas está en la expulsión de la política andaluza del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, justo en el momento en el que esta se encontraba de baja por maternidad. Montero ha asegurado que "la política no para", motivo por el que ha justificado la expulsión de su compañera en tantas batallas pasadas.

Y a todo esto, cuando las aguas están revueltas, no falta quien ha querido recuperar uno de los vídeos de Iglesias y Rodríguez más emblemáticos. Se trata del momento en el que ambos políticos anunciaron la separación definitiva de Podemos con Adelante Andalucía, un momento de cordialidad y lucha común contra el "patriarcado" que, tras la guerra abierta mostrada este viernes en Twitter, no tiene pinta de gustar a la hoy ministra de Igualdad.

"Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas. (...) La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad", ha subrayado en una entrevista en RNE.

La titular de Igualdad considera "muy triste" que la situación de diferencias en el seno de Adelante Andalucía no haya frenado cuando Teresa Rodríguez estaba de permiso.

Preguntada por la opción de haber esperado que Rodríguez se incorporara tras el permiso para solicitar su expulsión, Montero ha explicado que las dos partes "no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba asumiendo su permiso de maternidad".

"Esto es algo que como bien sabe y reivindica Teresa forma parte de la autonomía de las organizaciones, tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz, que son ellas las que toman esas decisiones", ha sostenido Montero.

"Me remito a lo que digan las compañeras de Unidas Podemos en Andalucía porque es el ámbito en el que se han tomado las decisiones", ha añadido.

Teresa Rodríguez ha reaccionado a lo dicho por la titular de Igualdad y otrora compañera de partido en las redes sociales

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba.