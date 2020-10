El ataque más personal de Teresa Rodríguez a Irene Montero: "Cambió de barrio"

Continúa la polémica por la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados del grupo parlamentario de Adelante Andalucíaen el Parlamento autonómico después de que la Mesa del Parlamento andaluz acordara esta semana su expulsión del grupo de Adelante Andalucía, a petición de la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, en nombre de Podemos Andalucía.

Para la formación morada, son "tránsfugas" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

EL DURO PALO DE IRENE MONTERO: "LA POLÍTICA NO PARA"

Esta mañana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a las acusaciones de Teresa Rodríguez. quien ha alegado que no entiende que aprovechen cuando está de baja por maternidad para tomar esta decisión. La titular de Igualdad asegura que «la política no para».

Las políticas feministas y de igualdad también lo son de conciliación. Los cuidados son uno de los pilares de la sociedad. Desde el Gobierno nos hacemos corresponsables de los cuidados e invertiremos 200 millones de euros para ayudar a las familias en el cuidado de hijos e hijas. pic.twitter.com/lEN3KdF2cl — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

Estas declaraciones en RNEque puedes ver aquí han provocado la reacción de Rodríguez, quien ha asegurado que no se esperaba esta reacción de la que ha sido su compañera: «Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle". Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!».

CONFRONTACIÓN EN LAS REDES

El enfrentamiento público ha continuado en las redes. La ministra de Igualdad le ha espetado a Teresa Rodríguez: «Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas».

Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad! pic.twitter.com/ZfBYOkBxV0 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

La respuesta de Teresa Rodríguez no se ha hecho esperar: «No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio»

Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas pic.twitter.com/RS1B0Ujnhw — Irene Montero (@IreneMontero) October 30, 2020

LAS MUJERES POLÍTICAS, CON TERESA

Compañeras de la política de diferentes partidos también han entrado en el debate. La líder de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha dicho que la ministra defiende que se pueda "echar a una mujer durante su permiso de maternidad y luego van dando lecciones de feminismo".

Así funcionan en Podemos: defienden abiertamente que se pueda echar a una mujer durante su permiso de maternidad y luego van dando lecciones de feminismo. Unas declaraciones inaceptables y vergonzosas de quien es nada menos que la ministra de Igualdad�� https://t.co/4CN8Pg4bzW — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 30, 2020

La diputada deUnidas Podemos y vicepresidenta del Congreso, Gloria Erizo, también ha salido en defensa de Teresa Rodríguez: "Si hablamos de cuidados, de empatías y de otra forma de hacer política a lo mejor no son las formas", ha dicho en Twitter.

Mientras, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado a la ministra de Igualdad que Podemos presuma de "hablar en femenino" pero luego justifique que Teresa Rodríguez haya sido expulsada del grupo Adelante Andalucía cuando estaba de baja maternal.

También te puede interesar:

Irene Montero justifica la expulsión de Teresa Rodríguez: "La política no para en permiso maternal"

El Parlamento andaluz expulsa a Teresa Rodríguez y otros siete diputados del grupo Adelante Andalucía