Iglesias asegura que “no podemos fiarlo todo al turismo” y Rallo lo deja en evidencia con estos datos

El Congreso de los Diputados celebró ayer una sesión extraordinaria, a petición del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar los acuerdos adoptados en la Comisión Europea celebrada hace uno diez días y donde se fijó un fondo de rescate para España de unos 140.000 millones de euros, con los que nuestro país deberá afrontar la salida de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Aunque la sesión estuvo marcada, sin duda, por otras circunstancias ajenas a este punto, como el anuncio de moción de censura a Sánchez en septiembre realizado por Vox, o el flagrante incumplimiento por parte del PSOE de la limitación en el aforo acordada en Junta de Portavoces para evitar el riesgo de posibles contagios por coronavirus, también hubo tiempo para realizar alguna valoración de donde se debía destinar ese dinero.

Entre estas propuestas destacó la realizada desde el grupo parlamentario de Podemos, formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. La formación morada, a través de portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que “no podemos fiarlo todo como país a agentes externos” en referencia al turismo, al tiempo que indicó que “estamos obligados a levantar en los próximos años las capacidades necesarias para recuperar el control de nuestra economía y ser más resistentes ante la crisis”, en referencia al turismo extranjero”.

“Nos parece indispensable que se destine parte de los fondos europeos a acometer una ambiciosa reindustrialización del país en clave de transición ecológica y que se aborde también una verdadera revolución digital”, señaló Echenique, al tiempo que puso como ejemplos “la industria cultural española nos parece que tiene un potencial enorme de crecimiento. El sector biomédico. El sector alimentario en sus fases de mayor valor añadido. Y, desde lo público, pensamos que la economía de los cuidados debe ser una de las patas principales de la recuperación”.

En este mismo sentido se ha pronunciado también Iglesias, quien ha señalado, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, que “el sector turístico es clave para España y seguirá siéndolo, pero esta experiencia nos enseña que no podemos fiarlo todo como país al turismo internacional”. Según Iglesias, “tenemos la oportunidad de emplear el Fondo Europeo para diversificar y modernizar nuestro sistema productivo”. Casi idénticas palabras a las pronunciadas por Echenique este miércoles en el Congreso.

El sector turístico es clave para España y seguirá siéndolo, pero esta experiencia nos enseña que no podemos fiarlo todo como país al turismo internacional. Tenemos la oportunidad de emplear el Fondo Europeo para diversificar y modernizar nuestro sistema productivo. @pnique �� pic.twitter.com/lJPYCS3wfh

De esta manera, ambos han dibujado con sus declaraciones, un país casi dependiente del turismo, algo que no ha gustado al doctor en economía y profesor, entre otros, en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, Juan Ramón Rallo, quien no ha dudado en contestar a Iglesias dejando claro varios puntos referente al papel que juega el turismo en la economía española.

Según Rallo, “el peso del turismo (de todo el turismo, no sólo del internacional) en el PIB es del 13%”, por lo que pregunta ambos políticos de Podemos si “¿eso es fiarlo "todo" al turismo?”.

“No: el 87% del PIB NO es turismo”, les ha espetado el doctor en economía, quien considera que las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias y del portavoz parlamentario de Podemos, son “malas excusas para justificar la intervención, el control y la planificación económica del Gobierno”.

El peso del turismo (de todo el turismo, no sólo del internacional) en el PIB es del 13%. ¿Eso es fiarlo "todo" al turismo? No: el 87% del PIB NO es turismo. Malas excusas para justificar la intervención, el control y la planificación económica del Gobierno. https://t.co/lsm0uLVYJz