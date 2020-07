Abascal tras anunciar la moción de censura: "Estamos a tiempo de evitar caer en la ruina, muerte y opresión"

Las cosas continúan complicándoseles al presidente del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, y al Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos. A la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, unida a la crisis laboral con la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo en el último año, unida a las decenas de miles de trabajadores que aún no han cobrado los ERTE's, unida a los rebrotes incontrolados por todo el país, unida a la recomendación de numerosos países a sus ciudadanos para que no viajen a España, ahora tendrá que añadir otra más.

Se trata de la moción de censura que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que presentará contra el Gobierno de Sánchez en septiembre. Un anuncio que el líder de Vox ha realizado en el transcurso de su intervención ante el pleno del Congreso tras la comparecencia de presidente del Ejecutivo para informar de los últimos acuerdos del Consejo Europeo.

Incumplimiento de aforo del PSOE y Podemos, y ovación al presidente

Una comparecencia, la de Sánchez, que, por cierto, se producía ante una bancada socialista en ‘overbooking’, incumpliendo claramente la limitación de aforo en el Congreso para evitar posibles contagios por Coronavirus y dando un mal ejemplo a la sociedad española; que además le ha regalado el presidente del Gobierno una ovación de casi un minuto, que ha sido muy criticado por los grupos de la oposición, al no entender el sentido de dicho aplauso con la situación que atraviese el país.

Aplausos. pic.twitter.com/cXWF4xDlqV — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 29, 2020

Abascal: "Estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, la muerte y la opresión"

El líder de Vox ha señalado que “ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un Gobierno ilegítimo y desaprensivo”, frente al que han utilizado por un lado “la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido decirles también”, y por otro “el instrumento de las movilizaciones”.

Pero, como ha reconocido Abascal, “no es suficiente, no vasta, la sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros”, por lo que ha anunciado “solemnemente” que “no nos queda más remedio de usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en el mes de septiembre”.

➡ @Santi_ABASCAL "Estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, la muerte y la opresión".#MociónDeCensurapic.twitter.com/uobhZpBYBt — vox_es ���� (@vox_es) July 29, 2020

“En esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y la opresión que ustedes nos traen”, ha aseverado Abascal dirigiéndose a Sánchez e Iglesias.

Del mismo modo, el presidente de Vox ha llamado “a la responsabilidad del segundo partido de España”, el Partido Popular, a cuyo líder, Pablo Casado, le ha indicado “con humildad y con ánimo de diálogo” que “los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor mejor’”. “Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”, ha sentenciado Abascal.

