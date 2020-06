Cuando Alberto Garzón criticaba la renta básica de Podemos: "Dar dinero sencillamente por existir es un error"

En los últimos cinco años, Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias ha pasado de pedir la implantación en España de una Renta Básica Universal (RBU), a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

DIFERENCIAS ENTRE RENTA BÁSICA E INGRESO MÍNIMO VITAL

Ésta dos ayudas tienen algunas diferencias que es importante conocer. Por un lado, la RBU que al principio prometía la formación de Pablo Iglesias es un programa, que llegaría a toda la población, por el que se le hace al beneficiario una transferencia directa de dinero, sin ningún tipo de condición, trabaje o no trabaje el sujeto, se dedique a buscar empleo activamente o pase de hacerlo. En definitiva, un dinero que el estado entregaría a todo el mundo, independiente de lo que tuviese de por sí.

Mientras, el IMV que ha aprobado el Ejecutivo español es una prestación que debe ir dirigida a colectivos sociales muy desfavorecidos, con bajos ingresos y que se entregará siempre que el beneficiario cumpla con una serie de requisitos tanto antes como durante el periodo que esté recibiendo esta ayuda, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de buscar trabajo y estar en disposición de incorporarse al mercado laboral, tener unos ingresos muy bajos, no superar un determinado patrimonio, etc.

Sea como fuere, en lo que sí coinciden lo que proponía Podemos y lo que finalmente se ha aprobado por en el Gobierno de coalición que mantienen con el PSOE, es que se trata de una ayuda por la que el beneficiario no tiene que realizar ninguna contraprestación, además de ser temporalmente ilimitada.

GARZÓN NO APOYABA LA RENTA BÁSICA DE PODEMOS

Curiosamente, todo lo contrario de lo que el actual ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, defendía en 2015. Claro que entonces, Pablo Iglesias le había dado con las puertas en las narices en las negociaciones que mantenía Podemos e IU para integrarse bajo unas misma siglas.

Garzón rechazaba aquella RBU que proponía el partido de Pablo Iglesias y que con los años evolucionó al IMV, defendiendo la propuesta del “trabajo garantizado”. El líder de IU, en una entrevista para El Mundo, consideraba que “dar dinero sencillamente por existir es un error” y eso es lo que precisamente se buscaba con la propuesta de Podemos. “Sería profundamente injusto”, aseguraba.

El actual ministro de Consumo consideraba entonces que “lo que hay que hacer es un programa racional, coherente y que no establezca incentivos para que la gente no trabaje”, curiosamente lo que muchos achacan actualmente al IMV aprobado por el propio Garzón, que la gente no se preocupará mucho por buscar trabajo al tener una ayuda casi incondicional todos los meses.

En su defensa del trabajo garantizado, Garzón llegó a asegurar que para quien pueda trabajar “hay muchas cosas por hacer en nuestras comunidades”. Es decir, que a cambio de estas ayudas los beneficiarios trabajasen para lo público en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

También te puede interesar: