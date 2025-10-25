Agustín Torres, sobre el Tech Show Madrid: "Los ciberataques han crecido más de un 36% y es fundamental que las empresas estén al día, hoy son muy vulnerables"

Madrid se prepara para acoger una nueva edición del Tech Show Madrid, el que se ha consolidado como el evento tecnológico de referencia en la capital y en todo el territorio nacional. La feria, que tendrá lugar la próxima semana en IFEMA, los días 29 y 30 de octubre, ya ha batido récords con más de 25.000 profesionales inscritos, y contará con 400 empresas expositoras y 350 ponentes nacionales e internacionales. Así lo ha explicado Agustín Torres, presidente de CloserStill Media en España, la compañía organizadora del evento, en una entrevista en el programa 'Lo que viene' con José Ángel Cuadrado.

Un ecosistema tecnológico en plena ebullición

Según Torres, el éxito del evento radica en haber aglutinado progresivamente los sectores tecnológicos más importantes en una sola gran feria. El Tech Show Madrid abarca verticales clave como cloud, inteligencia artificial, ciberseguridad, big data, centros de datos, tecnologías del marketing y ecommerce. Además, este año se estrena HR Technologies, una nueva feria centrada en la tecnología aplicada a los recursos humanos que ya se celebra con éxito en otras ciudades europeas.

La feria no solo se enfoca en la presentación de innovaciones, sino que tiene un fuerte componente de networking. Los asistentes disponen de una aplicación móvil para generar citas con expositores y profesionales, además de poder programar su propia agenda de conferencias. "Es una feria que desde su inicio ha estado centrada, no tan solo en presentar las últimas novedades en innovación, sino también muy centrada en el networking entre los profesionales que asisten y los expositores", ha señalado Torres.

Ponentes de primer nivel mundial

Uno de los grandes atractivos del Tech Show Madrid es su plantel de ponentes. En el ámbito de la ciberseguridad, destaca la participación de Olga Forné, Global CISO del grupo Abertis, descrita por Torres como "una súper autoridad en ciberseguridad corporativa". Forné abordará los retos en la seguridad avanzada, la gestión del riesgo y la protección de infraestructuras críticas.

Lamentablemente esto solo va a hacer que crecer y las empresas son muy vulnerables a estos ataques" Agustín Torres Impulsor del Tech Show Madrid

La relevancia de este campo es máxima, como ha subrayado el presidente de CloserStill Media. "Hoy en día los ciberataques han crecido más de un 36%, es una de las ciberdelincuencias más importantes que hay en el mundo y creo que es súper importante estar al día, porque lamentablemente esto solo va a hacer que crecer y las empresas son muy vulnerables a estos ataques".

Hace dos días tuvimos una caída de un centro de datos que colapsó durante bastantes horas los pagos" Agustín Torres Presidente en España de CloserStill Media

Otro de los platos fuertes será analizar el futuro de los centros de datos, un tema de gran actualidad. Se reflexionará sobre la eficiencia energética, la sostenibilidad y la automatización de estas infraestructuras para hacerlas más seguras y sostenibles. "Hace dos días tuvimos una caída de un centro de datos de Amazon, lo cual colapsó durante bastantes horas los pagos", recordó Torres para ilustrar la importancia de estas infraestructuras.

Una cita ineludible para profesionales

El propio programa 'Lo que viene' estará presente en el evento para cubrir las tendencias que marcarán el futuro tecnológico. Agustín Torres ha aprovechado para hacer una última llamada a la participación, extendiendo la invitación "a todos los profesionales que estén interesados en la tecnología".

El registro para asistir al Tech Show Madrid 2025 permanecerá abierto hasta el martes 28 de octubre por la noche, consolidando esta cita como uno de los eventos más atractivos de la capital.