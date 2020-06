Pillada al vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción: “Los fascistas nos contaminan”

Cuando un político es nombrado vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, esa que, se supone, que debe servir para sentar las bases de la recuperación de nuestro país tras la pandemia del coronavirus, uno piensa que, independientemente de su ideología, se ha elegido a una persona coherente, que juzga los hechos desde la total objetividad y no partiendo de la base de sus creencias políticas, y, lógicamente, que siempre mira por el interés común.

Salvo que los encargados de nombrar a ese alguien, sea el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en cuyo caso no se les puede ocurrir otra persona entre los 365 diputados más que al secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, quien, en demasiadas ocasiones ya, ha demostrado su absoluto sectarismo.

Entre su ideario, destaca el interés de Santiago por romper el régimen constitucional del 78 "para crear un Estado republicano y social". Además, el comunista considera que la pandemia del coronavirus da un "respiro a la naturaleza", como así lo expresó el pasado 24 de marzo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. "A nivel económico, el Covid-19 no está respaldando una desenfrenada fluctuación sino un todopoderoso derrumbe en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más opulentos. Que da un respiro a 40 años de maltrato a la naturaleza", señaló Enrique Santiago.

Y ya lo dice el refrán: “el hábito no hace al monje”, por lo que lejos de moderarse por la importante responsabilidad que supone su cargo de vicepresidente en la citada Comisión de Reconstrucción, Santiago sigue con su sectarismo ideológico.

EL DOBLE RASERO DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

El último ejemplo lo hemos podido comprobar con el doble rasero moral que ha demostrado a raíz de la manifestación que tuvo lugar este pasado domingo en Madrid.

Respecto a ésta, el líder del PCE, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde señala que “estamos frente a la embajada de EE.UU. en memoria de George Floyd, las vidas negras y contra el racismo”. Hay que recordar las enormes críticas que ha levantado esta manifestación ya que, como se ha podido ver en numerosas fotografías y vídeos, durante muchos momentos de esta protesta no se ha guardado la distancia mínima de seguridad, incluso muchos de los asistentes no iban provisto de mascarillas como es obligatoria si no se garantizan dos metros de seguridad entre las personas.

Estamos frente a la embajada de EE.UU. en memoria de George Floyd, las vidas negras y contra el racismo. #GeorgeFlyod#BlackLivesMatter@CnaaeBpic.twitter.com/r2DrU6atpn — Enrique Santiago (@ensanro) June 7, 2020

En cambio, si nos vamos al 24 de mayo, el día después de la manifestación en coches convocada por Vox en todas las capitales de provincia de España, Enrique Santiago acusó al partido de Abascal de “irresponsabilidad”, señalando que “sólo aquí se les ocurre manifestarse contra el escudo social y las medidas contra la pandemia, ignorando normas sanitarias”. Y para más inri, concluyó que “mientras el personal sanitario nos cuida, los fascistas nos contaminan”.

La irresponsabilidad de la ultraderecha española destaca respecto a toda Europa. Solo aqui se les ocurre manifiestárse contra el #EscudoSocial y las medidas contra la pandemia, ignorando normas sanitarias. Mientras el personal sanitario nos cuida, los fascistas nos contaminan pic.twitter.com/Gj1n9hUxD8 — Enrique Santiago (@ensanro) May 24, 2020

Entre ambas declaraciones sólo han pasado 15 días y la situación sanitaria ha variado en bastante poco, por no decir, nada. La única diferencia, el objetivo de una y otra protesta y, sobre todo, los convocantes.

EL MINISTRO DE SANIDAD LLAMA A LA RESPONSABILIDAD

Incluso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo que publicar ayer mismo un mensaje, al ver el discurrir de la manifestación de Madrid, donde pidió “responsabilidad a quien se manifiesta”, recordando “que el virus está ahí”.

Desde el más profundo respeto a toda reivindicación democrática, quiero recordar que el virus está ahí. Pido responsabilidad a quien se manifiesta #COVID19 — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) June 7, 2020

También te puede interesar: